Партнера Малиновского и бывшего харьковчанина назвали футболистом месяца в чемпионате Италии

Алехандро Гомес в "Аталанте" больше раздает передач, чем забивает мячей

Сегодня итальянская Серия А назвала самого полезного футболиста июня. Им оказался атакующий полузащитник "Аталанты" из Бергамо – аргентинец Алехандро Гомес, сообщил официальный сайт лиги. Ранее партнер Малиновского рассказал о карантине в Италии.

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32- летний Гомес также может действовать на позиции нападающего, однако в первом месяце лета он не забил в чемпионате Италии ни одного мяча. Зато партнер украинского хавбека Руслана Малиновского сделал четыре голевые передачи: в матчах против "Сассуоло", "Лацио" и "Удинезе".

В сезоне 2013/14 Алехандро играл в харьковском "Металлисте". Сейчас ему принадлежит рекорд по количеству результативных передач в сезоне – 15, чего в XXI веке никто не достигал. В нынешнем же сезоне в 40 матчах он забил семь мячей и сделал 18 удачных пасов.

В прошлом году капитан "Аталанты" поприветствовал Малиновского на украинском.

Интересно, что Алехандро в 2010 году получил итальянское гражданство и хотел выступать за сборную этой страны, но ФИФА отклонило его прошение. Причина в том, что парень выступал за сборные Аргентины в юношеском и молодежном возрасте, а итальянский паспорт на то время еще не получил.

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