Партнеры по "Манчестер Юнайтед" доводили Роналду до слез

Криштиану Роналду / Фото: AFP

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Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа поделился воспоминаниями о выступлении за клуб с экс-партнерами по атаке Рудом ван Нистелроем и Криштиану Роналду.

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"Руд относился к тому типу игроков, что хотят получать все передачи. И иногда тренеру было нелегко справляться с этим качеством, поскольку в то время нужно было развивать Роналду и Руни", – отметил француз.

"Доводил ли Руд Криштиану до слез? Да, такие случаи были. Кажется, их отношения закончились конфликтом, когда отец Роналду скончался. Это был не лучший момент. Такое случается, когда сталкиваются два игрока с сильным характером, но я уверен, что Руд сожалеет о некоторых своих словах", – добавил бывший футболист.

"Что касается Криштиану, он был настоящим зверем. Не уверен, что его можно было назвать человеком. Еще когда ему было 18 или 19 лет, было видно, что этот парень ненормальный", – рассказал Луи Саа.

Ранее мы писали, что Роналду может завершить карьеру – резкий поворот в деле со скандальной заменой Криштиану. Покинув стадион, португалец грубо нарушил регламент. Ему грозит двухлетний бан и досрочный финиш карьеры.

Обзор скандального матча "Ювентус" – "Милан" (1:0)

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