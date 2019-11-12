"Ювентус" не стал штрафовать Роналду, но одноклубники требуют от него извинений

Португалец со скандалом покинул стадион до завершения матча с "Миланом"

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Футболисты "Ювентуса" остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (1:0). По информации источника, одноклубники ждут извинений от португальца, который после своей замены на 55-й минуте сразу отправился в раздевалку, а позже покинул стадион за несколько минут до финального свистка.

Отмечается, что спортивный директор "старой синьоры" Фабио Паратичи связался с агентом Роналду Жорже Мендешем, чтобы тот поговорил на эту тему со своим клиентом.

Ранее мы писали, что Роналду может завершить карьеру: резкий поворот в деле со скандальной заменой Криштиану. Покинув стадион, португалец грубо нарушил регламент. Ему грозит двухлетний бан и досрочный финиш карьеры.

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При этом туринский клуб действительно решил не штрафовать Роналду. А после матча главный наставник команды Маурицио Сарри не стал развивать конфликт, заявив, что заменил Роналду из-за травмы. В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей и забил шесть голов.

Ранее вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсный назвал нормальным поведение Роналду после замены. Он отметил, что в команде не беспокоятся насчет будущего португальца в Турине и ждут, что в скором времени он предстанет в лучшей физической форме.

Обзор скандального матча "Ювентус" – "Милан" (1:0)

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