Роналду может завершить карьеру: резкий поворот в деле со скандальной заменой Криштиану

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Бывший игрок "Ромы" и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что скандальный отъезд нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду со стадиона до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с "Миланом" (1:0) может повлечь за собой продолжительную дисквалификацию звездного португальского футболиста и даже досрочное окончание его карьеры.

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Обзор скандального матча "Ювентус" – "Милан" (1:0)

Напомним, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче с "Миланом", сделанной уже на 55-й минуте поединка, и не стал пожимать руку главному тренеру команды Маурицио Сарри. Криштиану вместо того, чтобы сесть на скамейку запасных, отправился в раздевалку. После чего 34-летний игрок не стал дожидаться окончания матча с "россонери" и покинул стадион "Старой синьоры" за несколько минут до финального свистка.

"Роналду покинул стадион до конца матча? Это запрещено, потому что после игр проводится допинг-контроль. Помню, во время дерби с "Лацио" мне пришлось срочно возвращаться на стадион, чтобы избежать двухлетней дисквалификации", – приводит слова Кассано авторитетное издание AS

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Если учесть, что в феврале Роналду исполнится уже 35 лет, замаячившая перед ним дисквалификация сроком на два года может привести, по сути, к досрочному завершению карьеры пятикратного обладателя "Золотого мяча".

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