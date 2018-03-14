Паулу Фонсека: "Наши болельщики должны гордиться нами"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о поражении от "Ромы" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Минимально проиграв в Риме, "горняки" вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов: видеообзор "Рома" – "Шахтер" – 1:0.

"В футболе нельзя говорить о том, честно это или нечестно. Важно сказать здесь о некоторых ошибках. Первое: мы могли решить еще в первой игре и приехать сюда с другим преимуществом. Второе: мы провели фантастическую игру, но допустили лишь одну ошибку. Даже в меньшинстве у нас 62% владения мячом. Я горжусь командой. Сделать то, что сделали мы, могут только великие команды", – заявил Паулу Фонсека.

Тренер "горняков" вспомнил путь, который прошла команда в нынешнем сезоне. "Участие в этом соревновании было фантастическим. Мы выиграли все матчи дома против грандов. В этой фазе мы были выше соперника, но совершили одну ошибку и дорого за это заплатили. Наши болельщики должны гордиться нами, потому что мы сегодня играли как дома", – сказал португальский специалист.

"Что бы я поменял? Мы провели практически идеальную игру. Даже с минус одним игроком закрывали "Рому". В пропущенном голе допустили ошибку с позиционированием обороны", – объяснил Фонсека.

В параллельном матче "Севилья" сотворила сенсацию в Манчестере и вышла в 1/4 Лиги чемпионов. После нулевой ничьей на своем поле испанцы на выезде обыграли англичан: видеообзор матча "МЮ" – "Севилья" – 1:2.