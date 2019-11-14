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Паулу Фонсека хочет подписать в "Рому" бывшего игрока "Шахтера"

14 ноября, 19:40

Аргентинский нападающий Факунду Феррейра выступает за барселонский "Эспаньол"

Факунду Феррейра может оказаться в "Роме"

Факунду Феррейра может оказаться в "Роме"

Итальянская "Рома", занимающая в серии А шестое место, ищет варианты усиления состава. Команда бывшего главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки переживает настоящую эпидемию травм, из-за чего остро нуждается в квалифицированных исполнителях. К слову, читайте сейчас на нашем сайте Украина – Эстония онлайн и смотрите интересные фото и видео.

Одним из главных кандидатов на пополнение состава римского клуба является нападающий Факунду Феррейра. Об этом пишет итальянское издание Corriere dello Sport. Ныне 28-летний аргентинец в 2013-2018 гг. выступал за "Шахтер", в том числе под руководством Фонсеки.

Читайте, как бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу раскритиковал Фонсеку

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На некоторые встречи "Роме" приходится выставлять игроков молодежного состава, так что опыт Феррейры итальянцам пригодился бы. Сейчас Факунду защищает цвета "Эспаньола" из Барселоны, хотя права на него принадлежат португальской "Бенфики". В Португалии он отыграл сезон 2018-19. В сезоне же 2019-20 он забил всего один мяч в испанском высшем дивизионе.

Смотрите, как "Шахтер" добыл победу над "Динамо" в матче чемпионата страны.

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футбол Шахтер Донецк Факундо Феррейра Паулу Фонсека Рома

Источник: Сегодня|Спорт

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