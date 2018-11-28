Паулу Фонсека: "Посвящаю победу над "Хоффенхаймом" всем украинцам"

"Шахтер" на выезде обыграл "Хоффенхайм" со счетом 3:2 в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. После первого тайма счет был 2:2, а во втором обе команды имели множество моментов для взятия ворот, но решающим стал точный удар Тайсона на третьей добавленной минуте встречи. Чемпионы Украины поднялись на третье место в группе и в последнем туре сыграют с "Лионом" в битве за место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы провели онлайн матча "Хоффенхайм" – "Шахтер" 2:3. После матча в Германии состоялась пресс-конференция наставника "горняков" Паулу Фонсеки.

"Хочу посвятить эту победу всем болельщикам, которые приехали поддержать нас тут, и всем украинцам", – сказал Паулу Фонсека.

Подробности пресс-конференции главного тренера "Шахтера" после матча с "Хоффенхаймом" – позже на нашем сайте...

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и моментов матча "Хоффенхайм" – "Шахтер": пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин.

Напомним, что в группе F "Манчестер Сити" набрал 10 очков и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Лион" с 7 очками занимает второе место, "Шахтер" (5) идет на третьей строчке, а "Хоффенхайм" (3) занимает четвертое место и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.