Паулу Фонсека: Ракицкий сам захотел покинуть "Шахтер"
Защитник "горняков" в январе подписал контракт с питерским "Зенитом"
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека дал комментарий относительно трансфера Ярослава Ракицкого в "Зенит".
"В атакующем плане Ярослав Ракицкий давал нам буквально сверхъестественные качество и силу. С мячом в атаке Ракицкий был одним из лучших в мире. В этом я не сомневаюсь.
В то же время, нужно сказать следующее. За это время я много слышал об уходе Ракицкого. Нужно понимать, что это никогда не было желанием клуба – продать Ракицкого. Это действительно был сам Ракицкий, который подошел ко мне лично и к администрации клуба, выразив свое желание уйти.
Он решил, что это будет хорошая возможность для него, он захотел попробовать себя в другом чемпионате. Понятно, что ни в коем случае я не хочу вставлять палки в колеса своим игрокам", – заявил Паулу Фонсека.
Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" 28 января. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны.
Ранее мы опубликовали первое интервью Ракицкого в "Зените": "Я перешел из одной топ-команды в другую". В новой команде украинец будет выступать под тем же самым номером.
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