Паулу Фонсека: Ракицкий сам захотел покинуть "Шахтер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ec5/2a6/5c5ec52a6abbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ec5/2a6/5c5ec52a6abbf.jpg 2019-02-09T14:14:00+02:00 Футбол Защитник "горняков" в январе подписал контракт с питерским "Зенитом"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека дал комментарий относительно трансфера Ярослава Ракицкого в "Зенит".

"В атакующем плане Ярослав Ракицкий давал нам буквально сверхъестественные качество и силу. С мячом в атаке Ракицкий был одним из лучших в мире. В этом я не сомневаюсь.

В то же время, нужно сказать следующее. За это время я много слышал об уходе Ракицкого. Нужно понимать, что это никогда не было желанием клуба – продать Ракицкого. Это действительно был сам Ракицкий, который подошел ко мне лично и к администрации клуба, выразив свое желание уйти.

Он решил, что это будет хорошая возможность для него, он захотел попробовать себя в другом чемпионате. Понятно, что ни в коем случае я не хочу вставлять палки в колеса своим игрокам", – заявил Паулу Фонсека.