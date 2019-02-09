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Паулу Фонсека: Ракицкий сам захотел покинуть "Шахтер"

Сегодня, 14:14

Защитник "горняков" в январе подписал контракт с питерским "Зенитом"

Тренер "Шахтера" Паулу Фонсека
Тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Паулу Фонсека: Ракицкий сам захотел покинуть "Шахтер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ec5/2a6/5c5ec52a6abbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ec5/2a6/5c5ec52a6abbf.jpg Футбол Защитник "горняков" в январе подписал контракт с питерским "Зенитом"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека дал комментарий относительно трансфера Ярослава Ракицкого в "Зенит".

"В атакующем плане Ярослав Ракицкий давал нам буквально сверхъестественные качество и силу. С мячом в атаке Ракицкий был одним из лучших в мире. В этом я не сомневаюсь.

В то же время, нужно сказать следующее. За это время я много слышал об уходе Ракицкого. Нужно понимать, что это никогда не было желанием клуба – продать Ракицкого. Это действительно был сам Ракицкий, который подошел ко мне лично и к администрации клуба, выразив свое желание уйти.

Он решил, что это будет хорошая возможность для него, он захотел попробовать себя в другом чемпионате. Понятно, что ни в коем случае я не хочу вставлять палки в колеса своим игрокам", – заявил Паулу Фонсека.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" 28 января. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны.

Ранее мы опубликовали первое интервью Ракицкого в "Зените": "Я перешел из одной топ-команды в другую". В новой команде украинец будет выступать под тем же самым номером.

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Тег Шахтер Донецк, Зенит Санкт-Петербург, Ярослав Ракицкий, Паулу Фонсека

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Канал Футбол

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