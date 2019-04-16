Пеле выписали из больницы после операции

Король футбола попал в больницу из-за обострения инфекции мочевыводящих путей

Пеле покинул гоститаль. Фото: AFP

Легенда мирового футбола Пеле был выписан из больницы. Медики отметили положительную динамику восстановления бразильца после операции. На прошлой неделе 78-летний Пеле был госпитализирован в парижскую больницу. У бразильца поднялась температура, и он был доставлен в больницу из-за обострения инфекции мочевыводящих путей, вызванной камнем в мочеточнике.

Позже Пеле был выписан из парижской больницы, после чего полетел в Бразилию. По возвращении на родину трехкратный чемпион мира был госпитализирован в одну из клиник Сан-Паулу, где было проведено медицинское обследование. Оно подтвердило наличие инфекции мочевыводящих путей.

Напомним, что вчера в интернете распространялись слухи о смерти Пеле, однако быстро пришло опровержение.

Это были не первые проблемы со здоровьем у Пеле за последние годы. В ноябре 2014 года он был доставлен в реанимацию после серьезной инфекции мочевыводящих путей. На Олимпийских играх 2016 года он не смог зажечь олимпийский факел в Рио-де-Жанейро. На церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2018 года он присутствовал, находясь в инвалидной коляске.

Кстати, совсем недавно 78-летний Пеле заявил, что он снова готов играть в футбол. "Король футбола" в социальных сетях рассказал, что антибиотики работают и он чувствует себя лучше.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Пеле выписали из больницы после операции". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: sport24.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.