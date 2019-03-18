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Перед матчем с Украиной на Роналду завели дело за "интимные движения"

Сегодня, 15:33

Контрольный орган УЕФА взялся за скандальное поведение португальца после игры с "Атлетико"

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP
Перед матчем с Украиной на Роналду завели дело за "интимные движения" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90f/a0b/5c890fa0b614e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90f/a0b/5c890fa0b614e.png Футбол Контрольный орган УЕФА взялся за скандальное поведение португальца после игры с "Атлетико"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рискует получить наказание за свое поведение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0). Сегодня УЕФА официально открыл дисциплинарное дело в отношении португальца за неподобающее поведение.

Напомним, Роналду после третьего гола изобразил жест, похожий на празднование тренера мадридской команды Диего Симеоне после первой игры этих команд, когда тот схватил себя за пах.

"Мое празднование гола? Я сделал это, чтобы показать нашим болельщикам, что у нас есть "яйца", – говорил тогда Симеоне. – Этот жест не был адресован другой команде, я обращался только к нашим фанатам. Признаю, что это не очень хороший жест, но я чувствовал необходимость так сделать. Я могу только извиниться, если кого-то обидел, но этот жест был от души", – сказал Симеоне.

Симеоне впоследствии был оштрафовал УЕФА на 20 тысяч евро. Посмотрим, какое наказание понесет Криштиану Роналду. Теоретически это может быть и отстранение от матчей ЛЧ.

Ранее сообщалось, что "убийца" мадридского "Атлетико" Криштиану Роналду, к сожалению для Украины, сыграет против нашей сборной 22 марта.  Кришти прекратил выступления за Португалию после ЧМ-2018, чтобы сосредоточиться на играх за "Ювентус". И вот Роналду вернулся в сборную – аккурат к матчу с Украиной.

Также ранее сообщалось, что болельщики "Дженоа" сдают билеты на матч с "Ювентусом" из-за отсутствия Роналду, требуя вернуть им деньги.

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Тег УЕФА, Сборная Украины, Криштиану Роналду, сборная Португалии

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Сегодня|Спорт

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