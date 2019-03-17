Верните нам деньги: болельщики "Дженоа" сдают билеты на матч с "Ювентусом" из-за отсутствия Роналду

Фанаты В Генуе хотели посмотреть на Криштиану Роналду, а он остался в Турине

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Верните нам деньги: болельщики "Дженоа" сдают билеты на матч с "Ювентусом" из-за отсутствия Роналду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e38/38a/5c8e3838a41de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e38/38a/5c8e3838a41de.jpg 2019-03-17T14:28:07+02:00 Футбол Фанаты В Генуе хотели посмотреть на Криштиану Роналду, а он остался в Турине

Оказывается, не только в Украине болельщики ходят на стадион посмотреть на соперника. Фанаты "Дженоа" раскупили все билеты на матч против "Ювентуса" в 28-м туре чемпионата Италии. Они воочию хотели оценить игру героя противостояния с "Атлетико" в Лиге чемпионов Криштиану Роналду. Напомним, в том матче португалец оформил хет-трик.

Однако тренерский штаб "Ювентуса" решил предоставить своему лидеру отдых и даже не взяли футболиста на выезд. Как только об этом разузнали местные болельщики, тут же они принялись звонить в офис и требовать вернуть им деньги за билеты.

Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах и забил 24 мяча, 19 из которых в Серии А. Также на его счету 12 результативных передач.

Как мы писали ранее, Криштиану Роналду грозит отстранение от матчей Лиги чемпионов. Португалец понесет наказание за нецензурный жест после матча с "Атлетико".

Кстати, на днях сексапильная модель рассказала об отношениях с Криштиану Роналду. У них было пари, а в случае победы Роналду мог укусить девушку за задницу.

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