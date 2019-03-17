Верните нам деньги: болельщики "Дженоа" сдают билеты на матч с "Ювентусом" из-за отсутствия Роналду
Фанаты В Генуе хотели посмотреть на Криштиану Роналду, а он остался в Турине
Оказывается, не только в Украине болельщики ходят на стадион посмотреть на соперника. Фанаты "Дженоа" раскупили все билеты на матч против "Ювентуса" в 28-м туре чемпионата Италии. Они воочию хотели оценить игру героя противостояния с "Атлетико" в Лиге чемпионов Криштиану Роналду. Напомним, в том матче португалец оформил хет-трик.
Однако тренерский штаб "Ювентуса" решил предоставить своему лидеру отдых и даже не взяли футболиста на выезд. Как только об этом разузнали местные болельщики, тут же они принялись звонить в офис и требовать вернуть им деньги за билеты.
Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах и забил 24 мяча, 19 из которых в Серии А. Также на его счету 12 результативных передач.
Как мы писали ранее, Криштиану Роналду грозит отстранение от матчей Лиги чемпионов. Португалец понесет наказание за нецензурный жест после матча с "Атлетико".
Кстати, на днях сексапильная модель рассказала об отношениях с Криштиану Роналду. У них было пари, а в случае победы Роналду мог укусить девушку за задницу.
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