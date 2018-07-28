Перед матчем "Шахтера" в Харькове можно будет сфотографироваться с чемпионском кубком

Сегодня, 19:20

"Горняки" в прошлом сезоне завоевали золотые медали Премьер-лиги и Кубок страны

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в день проведения матча второго тура чемпионата Украины против "Арсенал-Киев" проведет необычную акцию. 29 июля в Fan Shop в ОСК "Металлист" каждый сможет сфотографироваться с чемпионским кубком "Шахтера", который был вручен команде за победу в Премьер-лиге сезона 2017/2018 годов. Награждение "Шахтера" золотыми медалями чемпионата Украины прошло в Доме футбола 23 июля.

Помимо медалей и чемпионского Кубка сегодня был также вручен трофей лучшего бомбардира минувшего сезона, который завоевал Факундо Феррейра, ныне играющий за "Бенфику".

Фотосессия будет доступна с 18:00 до 19:00. Стартовый свисток в первом домашнем матче "Шахтера" в сезоне против "Арсенал-Киев" прозвучит в 19:30.

Напомним, что 25 июля "Шахтер" победой над "Десной" стартовал в чемпионате Украины по футболу-2018/19. Столичный клуб дебютировал в Премьер-лиге поражение от другого новичка ФК "Львов" (0:2).

Мы уже писали, что "Шахтер" начал продажу пакетов на Лигу чемпионов в Харькове. Билеты на три поединка группового этапа можно купить от 300 гривен. Приобрести их могут только владельцы абонементов сезона-2018/19.
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк

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Источник:

Сегодня|Спорт

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