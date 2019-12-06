Перед решающим для "Динамо" матчем Лиги Европы в "Лугано" закатили грандиозный банкет

Похоже, швейцарским соперникам команды Алексея Михайличенко - уже не до футбола

Вечеринка "Лугано" / Фото: Facebook

Тренерский штаб и игроки швейцарского "Лугано" приняли участие в грандиозном рождественском банкете накануне киевского поединка с "Динамо" в Лиге Европы. Напомним, 12 декабря на НСК "Олимпийский" "Динамо" нужно побеждать "Лугано", чтобы рассчитывать на выход в 1/16 финала евротурнира.

Несмотря на то, что "Лугано" в самое ближайшее время предстоят матчи чемпионата Швейцарии и Лиги Европы, тренеры и игроки команды нашли время поучаствовать в роскошном рождественском банкете в фешенебельном Casino di Lugano. Впрочем, стоит отметить, что в Лиге Европы швейцарскому клубу уже ничего не светит – он досрочно выбыл из борьбы за плей-офф.

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Президент "Лугано" Анджело Рензетти собрал на банкете 250 человек, имеющих отношение к команде. Мероприятие обслуживала самая популярная кейтеринговая фирма Швейцарии 1908 Group SA. Изысканный ужин, многочисленные аперитивы и коктейли – всем этим футболисты "Лугано" могли насладиться в полной мере.

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Банкет носил благотворительный характер – во время его проведения собрали более 4000 тысяч швейцарских франков в поддержку юных футболистов города Лугано. Кроме того, на нем презентовали несколько самых молодых талантов команды.

Напомним, поединок Лиги Европы между "Динамо" и "Лугано", который состоится 12 декабря в столице Украины на НСК "Олимпийский", начнется в 19.55.

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