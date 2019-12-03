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Суркис намекнул, что провал "Динамо" в матче с "Мальме" – это вина Хацкевича

3 декабря, 20:25

Президент "Динамо" считает, что его команде сейчас вылазят боком летние ошибки в физподготовке

Игорь Суркис и Александр Хацкевич

Игорь Суркис и Александр Хацкевич / Фото: 1927.kiev.ua

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис намекнул, что в провале столичной команды в матче пятого тура Лиги Европы с "Мальме", когда киевляне, выигрывая 2:1, проиграли 3:4, может быть виноват предыдущий главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич. По словам босса "Динамо", летом, когда командой руководил белорус, был нарушен фундамент физической подготовки, что, в частности, вылилось в недавнее поражение от шведов в поединке, который, казалось, невозможно было проиграть.

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Игорь Суркис и Алексей Михайличенко

Игорь Суркис и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Игорь Суркис и Александр Хацкевич

Игорь Суркис и Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Фундамент физической готовности летом, уверен, был нарушен, – заявил в комментарии программе "Футбольный формат" Игорь Суркис. – Допустим, во втором тайме с "Мальме" команда была явно уставшей. Не могла делать то, что она могла. В первом тайме показала, что может, а во втором – остановилась. Надеюсь, зимой будет заложена функциональная готовность команды, которая позволит на протяжении оставшегося сезона демонстрировать качественный футбол без этих ям"

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"Показали великолепную игру в первом тайме, давно не видел такую, – еще раз вернулся к проигранной гостевой встрече с "Мальме" президент "Динамо". – А во втором тайме провалились... Любой мяч, который летел, влетал в наши ворота. Надо с этим смириться, сделать выводы и идти дальше"

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Мальме" в Лиге Европы

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Лига Европы Динамо Киев Игорь Суркис Александр Хацкевич

Источник: Еспресо.TV

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