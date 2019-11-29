Что выведет "Динамо" в плей-офф: все расклады выхода киевлян в 1/16 Лиги Европы

В первую очередь, для попадания в 1/16 финала, "бело-синим" нужно обязательно обыгрывать 12 декабря "Лугано"

"Мальме" - "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В невероятном по своему драматизму матче киевское "Динамо" уступило "Мальме" 3:4 в пятом туре Лиги Европы и скатилось на третью строчку в турнирной таблице группы B. От "Копенгагена" украинский клуб теперь отделяет три очка, а от шведов, которые вчера дожали "бело-синих" уже на 96-й минуте, два балла.

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На самом деле, для вице-чемпиона Украины пока нет никакой трагедии – киевляне сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф. Но при определенных условиях. Во-первых, в последнем туре 12 декабря нужно обязательно обыгрывать "Лугано" – ничья или поражение от швейцарцев поставят крест на еврокубковой весне для "Динамо". А вот в случае победы возможны следующие варианты.

"Мальме" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Вариант 1. Любая победа "Динамо" и победа "Копенгагена" над "Мальме" – датчане набирают 12 очков и занимают первое место, киевляне становятся вторыми с 9 баллами, "Мальме" третий с 8 пунктами в активе.

Вариант 2. Любая победа "Динамо" и ничья в матче "Копенгагена" с "Мальме" – датчане набирают 10 очков и занимают первое место, киевляне и шведы имеют в своем активе по 9 очков, но "бело-синие" становятся вторыми за счет большего количества мячей, забитых в очном поединке на выезде (1:0 в Киеве и 3:4 в Мальме).

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"Мальме" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Вариант 3. Минимальная победа "Динамо" и победа "Мальме" над "Копенгагеном" в два и более мячей – шведы набирают 11 очков и занимают первое место, у "Динамо" и "Копенгагена" по 9 очков, но киевляне становятся вторыми, поскольку при идентичных результатах в очных встречах (1:1 в Киеве и 1:1 в Копенгагене), "бело-синие" будут иметь лучшую общую разницу забитых и пропущенных мячей.

Цыганков в матче "Мальме" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" В тренде "Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги Европы

Вариант 4. Минимальная победа "Динамо" и минимальная победа "Мальме" над "Копенгагеном" – шведы набирают 11 очков и занимают первое место, у "Динамо" и "Копенгагена" по 9 очков, и все будет зависеть от того, с какими окончательными счетами завершатся поединки, поскольку киевляне и датчане имеют идентичные показатели очных встреч (1:1 в Киеве и 1:1 в Копенгагене), а также будут иметь одинаковую разницу забитых-пропущенных мячей (по +1).

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Вариант 5. "Динамо" выигрывает у "Лугано" в два и более мячей – независимо от результата матча между "Копенгагеном" и "Мальме", киевляне проходят в 1/16 финала Лиги Европы со второго места.

Турнирная таблица

N Команда И В Н П М О 1 КОПЕНГАГЕН 5 2 3 0 5-3 9 2 МАЛЬМЕ 5 2 2 1 7-6 8 3 ДИНАМО К 5 1 3 1 6-6 6 4 ЛУГАНО 5 0 2 3 1-4 2

Ранее об ошибках в матче с "Мальме" рассказал Виталий Миколенко. Защитник киевлян не смог объяснить, почему команда так часто пропускает быстрые голы.

Тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения от "Мальме"заявил, что первая и последняя минуты стали для его команды роковыми.

Мы также сообщали, что другой украинский клуб в Лиге Европы "Александрия" минимально проиграла "Вольфсбургу" 0:1 и лишился места в плей-офф.

Смотрите лучшие моменты второго тайма матча "Мальме" – "Динамо" – 4:3

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