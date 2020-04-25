Перед смертью убедил Месси не покидать клуб и вошел в историю Ла Лиги: 6 лет без легендарного тренера "Барселоны"

25 апреля всегда будет днем памяти для болельщиков "Барселоны". 6 лет назад умер Тито Виланова. Любимый и почитаемый всеми, бывший тренер каталонского гранда умер после тяжелой продолжительной болезни, вынудившей его покинуть пост главного тренер клуба. Именем Тито Вилановы в феврале 2015 года названо главное тренировочное поле на базе футбольного клуба.

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Тито Виланова принял команду в сезоне 2012/13 после Пепа Гвардиолы и добился исторических 100 баллов в Ла Лиге. В то время, Месси стал первым в истории "Барселоны", кто выиграл 10 трофеев Ла Лиги. Также это было первое чемпионство Лео в качестве капитана "сине-гранатовых". Но, этого могло не случится, если бы не Тито.

Лео хотел покинуть "Камп Ноу", где его завлекал интересный контракт с "Манчестер Сити", которым руководил бывший наставник "Барсы" Хосеп Гвардиола. Все изменил разговор с Вилановой, который состоялся за 6 дней до его смерти

"В то время Месси был на грани ухода из "Барселоны". Тито встретился с аргентинцем и говорил несколько часов. Не знаю, о чем именно они говорили, но после беседы Лионель решил остаться в "Барселоне". Он изменил свое отношение и увидел то, чего не видел четко", – сказал экс-тренер Барселоны Жорди Роура.

Ранее мы писали, что клубу Месси предрекли кончину из-за коронавируса. Банкротство гранду испанского футбола прогнозирует претендент на пост президента клуба Виктор Фонт.

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