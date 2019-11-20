Перед встречей с Украиной: Голландия размялась на Эстонии

Сборная Голландии одной ногой на Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборная Голландии принимала Эстонию в заключительном туре отборочного этапа Евро-2020. Игра, прошедшая на стадионе "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме, завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

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Хет-триком отличился полузащитник Жоржиньо Вейналдум. Еще по голу забили Натан Аке и Мирон Боадю.

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Один из своих голов Вейналдум отпраздновал необычным образом. Полузащитник "Ливерпуля" подозвал к себе Френки де Йонга и прислонил его руку к себе, тем самым подчеркнув, что в футболе все равны, вне зависимости от этнической принадлежности.

Сборная Нидерландов вышла в финальную стадию чемпионата Европы – 2020, заняв второе место в турнирной таблице группы B.

Добавим, что национальная команда Украины дважды встречалась с Голландией – в 2008 году проиграла в Роттердаме 0:3, а в 2010-м – в Донецке команды расписали ничью (1:1). Обе встречи были товарищескими.

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Напомним, накануне британские СМИ сообщили, что сборную России могут отлучить от финальной части Евро-2020, а Питер – убрать из числа принимающих турнир городов. Такое наказание грозит за допинговые махинации чиновников российского спорта.

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