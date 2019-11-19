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Кара за допинг: у России отбирают Евро-2020. И это еще не все санкции

19 ноября, 16:59

Российскую команду могут отлучить от финальной части Евро, а Питер - убрать из числа принимающих турнир городов

Сборная России по футболу

Сборная России по футболу / Фото: Getty Images

Россия рискует столкнуться с очередными санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как утверждает британское издание Daily Mail, Россию отстранят от участия в спортивных соревнованиях и лишат права проводить турниры в том случае, если будет доказан факт подделки информации московской лаборатории РУСАДА.

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Исполнительный комитет WADA соберется 9 декабря, чтобы рассмотреть официальную рекомендацию от независимого комитета, который, как ожидается, призовет отозвать лицензию у РУСАДА.

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Соответственно, если Спортивный арбитражный суд не примет апелляцию России и согласится с санкциями, спортсменов РФ могут отстранить от Олимпиады и Паралимпиады следующего года в Токио, а также от финальной части Евро-2020. Кроме того, под вопросом будет проведение матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

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Напомним, в конце сентября WADA обнаружило несоответствия данных Московской лаборатории со своей базой, после чего инициировало запуск процедуры лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия.

Что интересно, недавно хакеры, "связанные с правительством России", пытались взломать 16 антидопинговых агентств. По данным Microsoft, большинство атак не были успешными.

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допинг сборная России Евро-2020 ВАДА

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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