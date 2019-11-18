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Кейн установил рекорд и помог сборной Англии повторить достижение 100-летней давности

18 ноября, 10:50

Англичане поразили своей результативностью в 2019 году

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Сборная Англии завершила 2019 год, забив 38 мячей. Для англичан это лучший результат за последний 101 год. В 1966 году, когда Англия в первый и единственный раз стала чемпионом мира, команда также провела 38 мячей, но ей тогда понадобилось 17 игр, а в 2019-м – всего 10. Видео голов и обзор матча Косово – Англия – 0:4.

Больше голов англичане забивали только 101 год назад – тогда в семи встречах сборная 39 раз поразила ворота соперника.

Напомним, что предыдущий матч против Черногории стал для Англии 1000-м в истории. Родоначальники футбола с размахом отметили юбилей и нанесли черногорцам самое разгромное поражение в истории. За свою историю Англия одержала 569 побед, 241 встречу свела вничью и 190 раз проиграла.

Напомним, что сборная Украины впервые в истории не проиграла ни одного матча за год. Наша команда завершила отбор на чемпионат Европы без единого поражения.

Тем не менее, сразу после успешного выступления в отборе пришли не очень хорошие новости – УЕФА может отдать России заработанное Украиной место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020. С попаданием команды Андрея Шевченко в число сеяных на жеребьевке финальной части, оказывается, не все так просто.

Смотрите, как Украина играла с Сербией в Белграде:

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сборная Англии Евро-2020 Гарри Кейн

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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