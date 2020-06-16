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Перегрызли "Волков": соперник "Шахтера" по Лиге Европы разбит в Менхенгладбахе

16 июня, 22:33

Елена Павлова Елена Павлова

"Боруссия" сражается за путевку в Лигу чемпионов, а "Вольфсбург" - за место в ТОП-6

В первом матче 32 тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" принимала "Вольфсбург" на своей домашней арене "Боруссия-Парк" и легко разгромила соперника донецкого "Шахтера" по Лиге Европы – 3:0. Ранее мы сообщали, что легендарный футбольный клуб Германии – в шаге от банкротства.

На 10-й минуте поединка счет в быстрой атаке открыл полузащитник менхенгладбахского клуба Йонас Хофманн.

А через 20 минут все тот же Хофманн снова пробил вратаря "Волков" и упрочил преимущество хозяев – 2:0. А уже после перерыва на 65-й минуте хавбек "Боруссии" Ларс Штиндль поставил точку в этом противостоянии и довел счет до разгромного – 3:0.

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После этого матча менхенгладбахская "Боруссия" набрала 59 очков и все еще держится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Но может упасть на пятую позицию в случае победы "Байера" в этом туре.

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Соперник "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" с 46 очками идет на шестом месте. Лидером Бундеслиге является "Бавария", которая набрала 73 очка в 31 матче и может сегодня оформить чемпионство.

Смотрите, как "Боруссия" из Менхенгладбаха выступала в Лиге Европы

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