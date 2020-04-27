Перепадет и Украине: УЕФА выделил национальным федерациям более 200 млн

УЕФА выделил всем европейским национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро на помощь в борьбе с последствиями коронавируса в своих странах. Программа помощи HatTrick обычно выделяет средства национальным ассоциациям на покрытие операционных издержек и для целевого развития конкретных областей футбола. На этот раз УЕФА решил позволить ассоциациям самим определить, какие задачи требуют первоочередного решения в свете негативного влияния эпидемии коронавируса на футбол на всех уровнях.

Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляция

"Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентным испытанием, вызванным кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов теми способами, какие будут уместны в их конкретных случаях. Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации до 4,3 миллиона евро за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций. Эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным.

Реклама Босс УЕФА Александер Чеферин / Фото: Getty Images

"Считаю, мы приняли ответственное решение помочь, насколько это в наших силах. Я горжусь единством, которое футбол демонстрирует в ходе всего текущего кризиса. Без сомнений, футбол будет в центре процесса по возвращению к привычному образу жизни. Когда этот момент наступит, футбол должен быть готов откликнуться", – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Ранее мы писали, что в УЕФА приняли решение о путевках в еврокубки из недоигранных чемпионатов. Если из-за пандемии сезон в украинской Премьер-лиге не удастся доиграть, в Лигу чемпионов пройдет "Заря", а не киевляне.

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама