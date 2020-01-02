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Первая победа над грандом в сезоне: как "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

2 января, 09:28

Голы и лучшие моменты матча 21-го тура чемпионата Англии

Лондонский "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии. Победу команде Микеля Артеты принесли голы Николя Пепе и Сократиса Папастатопулоса в первом тайме. Эта победа стала для "Арсенала" первой в сезоне, добытой над соперником из первой половины таблицы. Ранее лондонцы пять раз проиграли и четырежды сыграли вничью.

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0
Голы: Пепе (8), Папастатопулос (42)

"Арсенал": Лено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац (Сака, 69), Торрейра, Джака, Пепе (Нелсон, 62), Озил, Обамеянг, Ляказетт (Гендузи, 82).

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"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Матич (Мата, 81), Джеймс (Гринвуд, 58), Лингард (Перейра, 58), Рэшфорд, Марсьяль.

Предупреждения: Колашинац (3), Сака (82).

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Добавим, что обе команды во второй половине февраля сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. "Арсеналу" в соперники достался греческий "Олимпиакос", а "МЮ" сразится с бельгийским "Брюгге".

В последнем туре Лиги Европы "Арсенал" на выезде сыграл в результативную ничью с бельгийским "Стандардом":

А "Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромил голландский "АЗ Алкмаар":

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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Источник: Сегодня|Спорт

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