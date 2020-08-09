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Вице-чемпион мира, оказавшийся ненужным Луческу, попрощался с киевским "Динамо"

9 августа, 22:14

Олег Люлька Олег Люлька

Хорватский защитник Йосип Пиварич собирался остаться в столице Украины, но контракт с ним в итоге не продлили

Вице-чемпион мира-2018 хорват Йосип Пиварич трогательно попрощался с киевским "Динамо" после того, как у него истек контракт с украинским клубом. Как мы писали ранее, Пиварич стал первым игроком, от услуг которого "Динамо" отказалось при Луческу.

"Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО клубу "Динамо" Киев за чудесные 3 года. Спасибо руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все это время. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я постоянно ощущал. Киев навсегда останется в моем сердце, и я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье "Динамо"! Буду болеть за вас!" – написал 31-летний хорват Пиварич у себя в Instagram, прикрепив фото своих самых памятных моментов в форме "бело-синих"

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Ранее мы сообщали, что Пиварич хотел остаться в "Динамо". "В этом году в первый класс должна идти его дочка. И семья Йосипа надеется, что это произойдет именно в Киеве", – сообщали СМИ. Однако после прихода на пост главного тренера киевлян Мирчи Луческу контракт с хорватом, который в последнее время часто попадал в лазарет, решили все-таки не продлевать.

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Накануне появилась новая информация о первом трансфере Луческу "на выход". Ожидается, что "Динамо" продаст своего ганского легионера Кадири в Россию за 2 млн евро.

Смотрите, как "Динамо" играло последний матч прошлого сезона

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чемпионат Украины Динамо Киев сборная Хорватии Йосип Пиварич

Источник: Сегодня|Спорт

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