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Первая смерть в Португалии: умерший от коронавируса массажист оказался другом знаменитого тренера

17 марта, 10:49

Богдан Юрков

В апреле Мариу Вериссиму исполнилось бы 82 года. В свое время он работал в клубе "Эштрела Амадора"

В Португалии – первая смерть от коронавируса. В Лиссабоне умер Мариу Вериссиму, который в свое время работал массажистом в футбольном клубе "Эштрела Амадора", расформированном в 2011 году. Вериссиму был 81 год, в апреле ему исполнилось бы 82.

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Как сообщает издание A Bola, Мариу Вериссиму был другом знаменитого португальского тренера 65-летнего Жорже Жезуша, который сейчас возглавляет бразильский "Фламенго". При этом сам Жезуш ранее прошел тест на коронавирус и получил "слабый/неубедительный" результат, поэтому он будет проверен еще раз.

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Мариу Вериссиму. Фото – A Bola

Напомним, что тест на коронавирус одного из функционеров "Фламенго", Маурицио Гомеса де Маттоса, оказался положительным. В настоящее время все футболисты бразильского клуба и персонал находятся на карантине.

Ранее результат теста на коронавирус показал Белый Пеле. Артур Антуньеш Коимбра, больше известный как Зико, прошел тест в связи с тем, что контактировал с заразившимся функционером "Фламенго". "Результат теста оказался отрицательным. Это дало ощущение спокойствия, но мы должны сохранять бдительность и соблюдать рекомендации ВОЗ", – написал у себя в Instagram Зико.

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Португалия чемпионат Португалии коронавирус Жорже Жезуш

Источник: Сегодня|Спорт

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