Первое фиаско Ибрагимовича: обзор невероятного камбэка "Интера" в игре с "Миланом"

Сумасшедший "Интер" впервые заставил Златана почувствовать горечь поражения после возвращения в Италию

В невероятном дерби Серии А "Интер" обыграл "Милан" 4:2, проигрывая после первого тайма 0:2. Эта победа позволила команде Антонио Конте возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии, тогда как "Милан", потерпевший первое поражение после возвращения Залата Ибрагимовича, опустился на восьмое место.

Сам Златан забил в миланском дерби уже в третьем десятилетии кряду! Однако финальный свисток великий швед встретил с выражением шока на лице. После трех побед и одной ничьей – такая оплеуха!

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Статистика матча "Интер" – "Милан" (4:2)

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Интер – Милан – 4:2

Голы: Брозович, 51, Весино, 53, де Врей, 70, Лукаку, 90+3 – Ребич, 40, Ибрагимович, 45+1

Интер: Паделли – Годин, де Врей, Шкриниар – Кандрева (Мозес, 80), Весино, Брозович, Барелла, Янг (Бираги, 90+5) – Лукаку, Санчес (Эриксен, 72)

Милан: Дж. Доннарумма – Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес – Кастильехо (Леау, 79), Кессье (Пакета, 81), Беннасер, Ребич (Бонавентура, 84) – Чалханоглу – Ибрагимович

Предупреждения: Весино, Шкриниар, Барелла, Лукаку – Кессье, Конти

Турнирная таблица чемпионата Италии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ИНТЕР 23 16 6 1 48-20 54 2 ЮВЕНТУС 23 17 3 3 44-23 54 3 ЛАЦИО 23 16 5 2 53-20 53 4 АТАЛАНТА 23 12 6 5 61-31 42 5 РОМА 23 11 6 6 42-30 39 6 ВЕРОНА 23 9 7 7 28-24 34 7 БОЛОНЬЯ 23 9 6 8 37-36 33 8 КАЛЬЯРИ 23 8 8 7 38-35 32 9 ПАРМА 23 9 5 9 31-30 32 10 МИЛАН 23 9 5 9 25-31 32 11 НАПОЛИ 23 8 6 9 36-34 30 12 САССУОЛО 23 8 5 10 38-38 29 13 ТОРИНО 23 8 3 12 27-42 27 14 ФИОРЕНТИНА 23 6 7 10 26-34 25 15 УДИНЕЗЕ 23 7 4 12 20-36 25 16 САМПДОРИЯ 23 6 5 12 25-38 23 17 ЛЕЧЧЕ 23 5 7 11 30-44 22 18 ДЖЕНОА 23 4 7 12 24-43 19 19 БРЕШИА 23 4 4 15 21-42 16 20 СПАЛ 23 4 3 16 17-40 15

Смотрите, как "Милан" и "Интер" играли в первом круге Серии А

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