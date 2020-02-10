Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
26,9

Первое фиаско Ибрагимовича: обзор невероятного камбэка "Интера" в игре с "Миланом"

10 февраля, 07:54

Сумасшедший "Интер" впервые заставил Златана почувствовать горечь поражения после возвращения в Италию

В невероятном дерби Серии А "Интер" обыграл "Милан" 4:2, проигрывая после первого тайма 0:2. Эта победа позволила команде Антонио Конте возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии, тогда как "Милан", потерпевший первое поражение после возвращения Залата Ибрагимовича, опустился на восьмое место.

Сам Златан забил в миланском дерби уже в третьем десятилетии кряду! Однако финальный свисток великий швед встретил с выражением шока на лице. После трех побед и одной ничьей – такая оплеуха!

Реклама

Статистика матча "Интер" – "Милан" (4:2)

Читайте также: После ДТП Зидан обставил Моуринью: обзор разгромной победы "Реала" над "Осасуной"

Интер – Милан – 4:2
Голы: Брозович, 51, Весино, 53, де Врей, 70, Лукаку, 90+3 – Ребич, 40, Ибрагимович, 45+1
Интер: Паделли – Годин, де Врей, Шкриниар – Кандрева (Мозес, 80), Весино, Брозович, Барелла, Янг (Бираги, 90+5) – Лукаку, Санчес (Эриксен, 72)
Милан: Дж. Доннарумма – Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес – Кастильехо (Леау, 79), Кессье (Пакета, 81), Беннасер, Ребич (Бонавентура, 84) – Чалханоглу – Ибрагимович
Предупреждения: Весино, Шкриниар, Барелла, Лукаку – Кессье, Конти

Турнирная таблица чемпионата Италии

МКлубИВНПМячиОчки
1ИНТЕР23166148-2054
2ЮВЕНТУС23173344-2354
3ЛАЦИО23165253-2053
4АТАЛАНТА23126561-3142
5РОМА23116642-3039
6ВЕРОНА2397728-2434
7БОЛОНЬЯ2396837-3633
8КАЛЬЯРИ2388738-3532
9ПАРМА2395931-3032
10МИЛАН2395925-3132
11НАПОЛИ2386936-3430
12САССУОЛО23851038-3829
13ТОРИНО23831227-4227
14ФИОРЕНТИНА23671026-3425
15УДИНЕЗЕ23741220-3625
16САМПДОРИЯ23651225-3823
17ЛЕЧЧЕ23571130-4422
18ДЖЕНОА23471224-4319
19БРЕШИА23441521-4216
20СПАЛ23431617-4015

Смотрите, как "Милан" и "Интер" играли в первом круге Серии А

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Фиаско
Фиаско "Милана" и Роналду: все результаты 23-го тура чемпионата ИталииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Италии
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата ИталииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...