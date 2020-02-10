Первое фиаско Ибрагимовича: обзор невероятного камбэка "Интера" в игре с "Миланом"

В невероятном дерби Серии А "Интер" обыграл "Милан" 4:2, проигрывая после первого тайма 0:2. Эта победа позволила команде Антонио Конте возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии, тогда как "Милан", потерпевший первое поражение после возвращения Залата Ибрагимовича, опустился на восьмое место.
Сам Златан забил в миланском дерби уже в третьем десятилетии кряду! Однако финальный свисток великий швед встретил с выражением шока на лице. После трех побед и одной ничьей – такая оплеуха!
Статистика матча "Интер" – "Милан" (4:2)
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Интер – Милан – 4:2
Голы: Брозович, 51, Весино, 53, де Врей, 70, Лукаку, 90+3 – Ребич, 40, Ибрагимович, 45+1
Интер: Паделли – Годин, де Врей, Шкриниар – Кандрева (Мозес, 80), Весино, Брозович, Барелла, Янг (Бираги, 90+5) – Лукаку, Санчес (Эриксен, 72)
Милан: Дж. Доннарумма – Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес – Кастильехо (Леау, 79), Кессье (Пакета, 81), Беннасер, Ребич (Бонавентура, 84) – Чалханоглу – Ибрагимович
Предупреждения: Весино, Шкриниар, Барелла, Лукаку – Кессье, Конти
Турнирная таблица чемпионата Италии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ИНТЕР
|23
|16
|6
|1
|48-20
|54
|2
|ЮВЕНТУС
|23
|17
|3
|3
|44-23
|54
|3
|ЛАЦИО
|23
|16
|5
|2
|53-20
|53
|4
|АТАЛАНТА
|23
|12
|6
|5
|61-31
|42
|5
|РОМА
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|6
|ВЕРОНА
|23
|9
|7
|7
|28-24
|34
|7
|БОЛОНЬЯ
|23
|9
|6
|8
|37-36
|33
|8
|КАЛЬЯРИ
|23
|8
|8
|7
|38-35
|32
|9
|ПАРМА
|23
|9
|5
|9
|31-30
|32
|10
|МИЛАН
|23
|9
|5
|9
|25-31
|32
|11
|НАПОЛИ
|23
|8
|6
|9
|36-34
|30
|12
|САССУОЛО
|23
|8
|5
|10
|38-38
|29
|13
|ТОРИНО
|23
|8
|3
|12
|27-42
|27
|14
|ФИОРЕНТИНА
|23
|6
|7
|10
|26-34
|25
|15
|УДИНЕЗЕ
|23
|7
|4
|12
|20-36
|25
|16
|САМПДОРИЯ
|23
|6
|5
|12
|25-38
|23
|17
|ЛЕЧЧЕ
|23
|5
|7
|11
|30-44
|22
|18
|ДЖЕНОА
|23
|4
|7
|12
|24-43
|19
|19
|БРЕШИА
|23
|4
|4
|15
|21-42
|16
|20
|СПАЛ
|23
|4
|3
|16
|17-40
|15
Смотрите, как "Милан" и "Интер" играли в первом круге Серии А
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