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После ДТП Зидан обставил Моуринью: обзор разгромной победы "Реала" над "Осасуной"

9 февраля, 23:05

Французский коуч выиграл 88-й матч в Примере в роли тренера - смотрите, как это было

"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / Фото: Reuters

В 23-м туре чемпионата Испании "Реал" упрочил свое лидерство, разгромив на выезде "Осасуну" – 4:1. При этом капитан "сливочных" Рамос стал первым игроком, забивающим голы на протяжении 17 лет подряд в Примере.

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Кроме того, главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в игре с "Осасуной" одержал свою 88-ю победу в Примере в качестве наставника "Королевского клуба". По этому показателю французский специалист опередил португальца Жозе Моуринью (87), который возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год.

Обзор матча "Осасуна" – "Реал" (1:4)

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Осасуна – Реал Мадрид – 1:4
Голы: У.Гарсия, 14 – Иско, 33, С.Рамос, 38, Васкес, 84, Йович,90+2
Осасуна: Эррера – Эступиньян, Давид Гарсия, Унаи Гарсия, Видаль – Арнаис (Энрик, 61), Брашанац, Монкайола (Мерида, 10), Иньиго Перес, Роберто Торрес (Кардона, 77) – Рубен Гарсия
Реал Мадрид: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Карвахаль – Модрич, Каземиро, Вальверде – Бейл (Васкес, 71), Бензема (Йович, 88), Иско (Винисиус, 82)
Предупреждения: Видаль, Д. Гарсия – Карвахаль, Рамос

Напомним, перед матчем с "Осасуной" тренер "Реала" Зидан попал в ДТП. К счастью, в результате аварии пострадали только автомобили.

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чемпионат Испании Реал Мадрид Жозе Моуринью Зинедин Зидан Осасуна

Источник: Сегодня|Спорт

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