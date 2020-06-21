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Первое увольнение после карантина: в испанском клубе не стерпели три матча без побед

21 июня, 08:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Руководить командой до конца сезона будет бывший ее игрок Алексис Трухильо

Состоялось первое тренерское увольнение после возвращения футбола из карантина. Поражение от "Атлетика" со счетом 0:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании стоило работы главному тренеру "Бетиса" Хоану Руби, сообщается на официальном сайте клуба.

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До конца нынешнего сезона пост главного тренера "Бетиса" будет занимать Алексис Трухильо, который защищал цвета "Бетиса" на протяжении семи сезонов. В общей сложности он провел за клуб 264 матча. Он уже возглавлял команду в двух последних играх сезона-2016/2017.

После возобновления чемпионата Испании "Бетис" провел три матча – дважды потерпел поражения и еще одну встречу свел вничью. После 30-ти туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре их ждет встреча с аутсайдером Примеры "Эспаньолом".

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Ранее мы писали о тренерском назначении в лидере Первой лиги Украины "Рухе", но там рокировка произошла не из-за спортивных результатов. Бывший наставник команды Юрий Бакалов покинул команду по состоянию здоровья, не проведя с командой ни одного официального матча. Теперь командой будет руководить 32-летний Иван Федик, а помогать советами ему будет Мирон Маркевич.

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тренер чемпионат Испании Бетис

Источник: Сегодня|Спорт

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