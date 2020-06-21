Первое увольнение после карантина: в испанском клубе не стерпели три матча без побед

Руководить командой до конца сезона будет бывший ее игрок Алексис Трухильо

Состоялось первое тренерское увольнение после возвращения футбола из карантина. Поражение от "Атлетика" со счетом 0:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании стоило работы главному тренеру "Бетиса" Хоану Руби, сообщается на официальном сайте клуба.

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До конца нынешнего сезона пост главного тренера "Бетиса" будет занимать Алексис Трухильо, который защищал цвета "Бетиса" на протяжении семи сезонов. В общей сложности он провел за клуб 264 матча. Он уже возглавлял команду в двух последних играх сезона-2016/2017.

После возобновления чемпионата Испании "Бетис" провел три матча – дважды потерпел поражения и еще одну встречу свел вничью. После 30-ти туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре их ждет встреча с аутсайдером Примеры "Эспаньолом".

Ранее мы писали о тренерском назначении в лидере Первой лиги Украины "Рухе", но там рокировка произошла не из-за спортивных результатов. Бывший наставник команды Юрий Бакалов покинул команду по состоянию здоровья, не проведя с командой ни одного официального матча. Теперь командой будет руководить 32-летний Иван Федик, а помогать советами ему будет Мирон Маркевич.

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