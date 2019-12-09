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Первому профессиональному клубу Роналдо грозят санкции за долги перед украинским клубом

9 декабря, 20:09

Бразильцы задолжали за аренду нападающего Виллиана Гомеса

Виллиан Гомес

Виллиан Гомес

Бразильскому "Крузейро" грозит снятие шести очков за долг в 1,5 миллиона евро перед луганской "Зарей" за переход нападающего Виллиана Гомеса, который в настоящий момент является футболистом "Палмейраса". Напомним, что в предыдущем туре чемпионата Украины "Заря" в Киеве обыграла "Динамо" и вышла на второе место в турнирной таблице.

Изначально ФИФА наказала "Крузейро" снятием 6 очков еще в мае нынешнего года, но бразильский клуб обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде. Ожидается, что решение этого органа станет известно в марте 2020 года, и если оно будет негативным для "Крузейро", то у клуба будет еще 90 дней, чтобы погасить долг. Если бразильцы этого не сделают, то будут лишены 6 очков.

Смотрите, как "Заря" играет в чемпионате Украины:

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Интересно, что Виллиан Гомес не выступал за "Зарю", а играл в Украине за харьковский "Металлист". Но с началом войны на востоке страны бразилец покинул харьковский клуб, отправившись в аренду в "Крузейро". Впоследствии "Металлист" передал экономические права на форварда "Заре", из-за чего у "лис" и возник долг перед клубом из Луганска.

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Крузейро – четырехкратный чемпион Бразилии и двукратный победитель Кубка Либертадорес. В составе команды в разное время выступали такие известные игроки как Роналдо, Дида, Ривалдо, а сейчас цвета "лис" защищает экс-защитник "Днепра" Эжидио.

Напомним, что Артем Милевский на стадионе обматерил игрока "Динамо" за поражение от "Зари". В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля сказал все, что думает об игре своей бывшей команды.

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чемпионат Украины Заря Луганск Металлист Харьков чемпионат Бразилии Крузейро Виллиан Гомес

Источник: Sport.ua

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