Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Первое клубное ТВ в Украине: канал "Шахтера" зашел в крупнейшую кабельную сеть

24 апреля, 12:31

Алексей Андрейцев

Shakhtar TV выходит на новые платформы для охвата наибольшего количества болельщиков

С 24 апреля первый в Украине клубный телеканал – Shakhtar TV – будет доступен для более чем 600 тысяч абонентов по всей территории Украины через цифровое телевидение и технологию ОТТ-телевидение в SD- и HD-качестве, а также в мобильном приложении. Это стало возможным после того, как канал "Шахтера" вошел в кабельную сеть "Воля".

Shakhtar TV в тестовом режиме уже вещает на платформе oll.tv. Зрители могут смотреть архивные матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов, Лиге Европы (Кубке УЕФА), чемпионате Украины и других турнирах, а со следующего сезона эфирная сетка будет наполняться контентом собственного производства.

Реклама

"Как европейский клуб, мы всегда стремимся открывать новые возможности для своих болельщиков. С помощью клубного телевидения они получат качественный и, что самое главное, эксклюзивный контент. Кроме того, Shakhtar TV – это еще инструмент для объединения наших болельщиков, которые поддерживают клуб в разных городах Украины и за ее пределами", – подчеркивает директор Shakhtar TV Андрей Бабешко.

"Дистрибуцией телеканала Shakhtar TV будет заниматься "Медиа Группа Украина", – говорит директор департамента дистрибуции платных каналов и медиаплатформ "Медиа Группа Украина" Александр Ремезовский. – Канал уже доступен подписчикам платформы OLL.TV, в сети "ВОЛЯ", а в мае появится в пакетах спутникового оператора Xtra TV и других кабельных операторов. Мы постараемся обеспечить максимальное покрытие и широкий доступ зрителей к каналу Shakhtar TV".

Напомним, что в последнем матче в Лиге Европы до карантина "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ТВ телеканал Шахтер Донецк кабельный провайдер

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...