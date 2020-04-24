Первое клубное ТВ в Украине: канал "Шахтера" зашел в крупнейшую кабельную сеть

С 24 апреля первый в Украине клубный телеканал – Shakhtar TV – будет доступен для более чем 600 тысяч абонентов по всей территории Украины через цифровое телевидение и технологию ОТТ-телевидение в SD- и HD-качестве, а также в мобильном приложении. Это стало возможным после того, как канал "Шахтера" вошел в кабельную сеть "Воля".

Shakhtar TV в тестовом режиме уже вещает на платформе oll.tv. Зрители могут смотреть архивные матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов, Лиге Европы (Кубке УЕФА), чемпионате Украины и других турнирах, а со следующего сезона эфирная сетка будет наполняться контентом собственного производства.

Реклама

"Как европейский клуб, мы всегда стремимся открывать новые возможности для своих болельщиков. С помощью клубного телевидения они получат качественный и, что самое главное, эксклюзивный контент. Кроме того, Shakhtar TV – это еще инструмент для объединения наших болельщиков, которые поддерживают клуб в разных городах Украины и за ее пределами", – подчеркивает директор Shakhtar TV Андрей Бабешко.

"Дистрибуцией телеканала Shakhtar TV будет заниматься "Медиа Группа Украина", – говорит директор департамента дистрибуции платных каналов и медиаплатформ "Медиа Группа Украина" Александр Ремезовский. – Канал уже доступен подписчикам платформы OLL.TV, в сети "ВОЛЯ", а в мае появится в пакетах спутникового оператора Xtra TV и других кабельных операторов. Мы постараемся обеспечить максимальное покрытие и широкий доступ зрителей к каналу Shakhtar TV".

Напомним, что в последнем матче в Лиге Европы до карантина "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама