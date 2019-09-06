Первый блин комом: Украина U-21 – Финляндия U-21 обзор матча квалификации Евро-2021

/ Фото: ФФУ

Сборная Украины U-21 в родных стенах, в Запорожье, уступила Финляндии U-21 в матче квалификации чемпионата Европы-2021 со счетом 0:2.

Украина U-21 – Финляндия U-21 – 0:2 (0:1)

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Голы: Кельман (18), Валакари (81, с пенальти).

Украина U-21: Билык, Корниенко, Чеберко, Бондарь, Конопля, Козак (Цитаишвили, 46), Шапаренко, Алибеков, Топалов (Мудрик, 60), Сикан (Леднев, 82), Булеца (Вакула, 74).

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Финляндия U-21: Яаскеляйнен, Сундман, Пиккарайнен, Хальме, Вертайнен (Юлятупа, 46, Фагерстром, 74), Кайринен, Лингман, Хювяринен, Сойсало (Хаккинен, 86), Кельман, Валакари.

Предупреждения: Алибеков (63), Корниенко (84), Конопля (90) — Сундман (56), Яаскеляйнен (75), Лингман (90+1).

Свой следующий матч отборочного цикла Евро-2021 сборная Украины U-21 проведет 10 сентября. В Запорожье подопечные Руслана Ротаня сыграют с Мальтой.

Как мы писали ранее, Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией. В нем всего два нападающих - Роман Яремчук и Жуниор Мораес. Главная команда страны начнет сбор 2 сентября в Киеве. А уже пятого числа возьмет курс на Вильнюс, где встретится с Литвой 7 сентября.

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