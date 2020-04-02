Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Первый чемпионат в Европе завершает сезон досрочно: украинец станет чемпионом

2 апреля, 15:49

Александр Трикиша

Соболь станет чемпионом, Яремчук, Безус и Пластун выступят в Лиге чемпионов

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь досрочно станет чемпионом Бельгии из-за эпидемии коронавируса. Совет директоров клубов чемпионата Бельгии проголосовал за немедленное окончание сезона-2019/2020 годов. Это решение должны еще поддержать на Генеральной ассамблеи лиг на следующей неделе, сообщает belgiumsoccer.be.

Читайте также: УЕФА не пустит в еврокубки страны, где результаты сезона будут аннулированы

Таким образом, за итоговую таблицу будет принято текущее турнирное положение команд. После 29-ти туров первое место занимает "Брюгге". Следом за ними идут "Гент" и "Шарлеруа". Таким образом украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун завоюют серебряные медали и в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов.

Реклама

Также был отменен финал Кубка Бельгии. Рабочей группе еще предстоит определить, кому достанется путевка в Лигу Европы, предназначавшаяся победителю национального Кубка. За трофей должны были сражаться "Брюгге" и "Антверпен".

К слову, мы уже писали, что бельгийский клуб хочет выкупить у "Шахтера" украинского защитника. Эдуард Соболь хорошо зарекомендовал себя в аренде в "Брюгге". В текущем сезоне Соболь провел за "Брюгге" 36 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.

Смотрите, как "Брюгге" играл против "Реала":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Роман Безус чемпионат Бельгии Эдуард Соболь Брюгге Игорь Пластун Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Теперь можно и умирать": капитан "Реала" на карантине сделал эмоциональное признаниеФутбол
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавирусаЧУ по футболу
Футболист анонимно пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом, но мэр раскрыл его личность
Футболист анонимно пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом, но мэр раскрыл его личностьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...