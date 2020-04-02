Первый чемпионат в Европе завершает сезон досрочно: украинец станет чемпионом

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь досрочно станет чемпионом Бельгии из-за эпидемии коронавируса. Совет директоров клубов чемпионата Бельгии проголосовал за немедленное окончание сезона-2019/2020 годов. Это решение должны еще поддержать на Генеральной ассамблеи лиг на следующей неделе, сообщает belgiumsoccer.be.

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Таким образом, за итоговую таблицу будет принято текущее турнирное положение команд. После 29-ти туров первое место занимает "Брюгге". Следом за ними идут "Гент" и "Шарлеруа". Таким образом украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун завоюют серебряные медали и в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов.

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Также был отменен финал Кубка Бельгии. Рабочей группе еще предстоит определить, кому достанется путевка в Лигу Европы, предназначавшаяся победителю национального Кубка. За трофей должны были сражаться "Брюгге" и "Антверпен".

К слову, мы уже писали, что бельгийский клуб хочет выкупить у "Шахтера" украинского защитника. Эдуард Соболь хорошо зарекомендовал себя в аренде в "Брюгге". В текущем сезоне Соболь провел за "Брюгге" 36 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.

Смотрите, как "Брюгге" играл против "Реала":

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