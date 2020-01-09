Первый гол украинского защитника в сезоне принес бельгийскому "Брюгге" победу

Эдуард Соболь / Фото: Instagram

Украинский защитник Эдуард Соболь забил первый мяч в сезоне 2019/20 за бельгийский "Брюгге". Сегодня его команда на тренировочном сборе в Катаре проводила товарищеский матч с нидерландским ПСВ и победила со счетом 2:1. В декабре мы писали, как Соболь помог "Брюгге" выиграть у "Андерлехта" и выйти в полуфинал Кубка Бельгии.

На 74-й минуте матча украинцу удался дальний удар левой ногой после розыгрыша углового: первым касанием Эдуард принял мяч, а вторым приложился слета – мяч прилетел точно в угол. Этот гол оказался первым для 24-летнего украинца в составе "Брюгге". После этого счет стал 2:0 в пользу бельгийской команды. Позже ПСВ один гол отыграл, но на большее не хватило времени. Таким образом, гол Соболя стал победным. Посмотреть его можно на видео матча с 2:07.11

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Ранее защитник выступал в Украине за "Шахтер", "Зарю", "Металлист" и донецкий "Металлург", а в Чехии за "Яблонец" и "Славию". В отборе на Евро-2020 он дважды выходил на замену в матчах сборной Украины.

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