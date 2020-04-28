Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,42
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Первый из топ-чемпионатов Европы стоит на пороге закрытия: власти не дают играть до осени

28 апреля, 18:30

Андрей Фоменко

Французская Лига 1 вряд ли возобновится в сезоне 2019/2020

Пандемия коронавируса в мире продолжается и вынуждает власти идти на не популярные в спорте меры. Сегодня стало известно, что чемпионат Франции по футболу нынешнего сезона, скорее всего, не доиграют. К слову, недавно УЕФА составил календарь продолжения футбольного сезона.

Французская Лига 1 входит в число пяти самых популярных европейских национальных чемпионатов. И вот Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что чемпионат страны не может быть доигран из-за коронавируса. Его слова приводит авторитетное спортивное издание L'Equipe:

"Крупные спортивные мероприятия не смогут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/2020 не может быть возобновлен".

Ранее УЕФА выступал против досрочного завершения национальных турниров. Предполагалось, что чемпионаты доиграют в июне-июле, а еврокубки – в августе. Первыми свои первенства закрыли Бельгия и Нидерланды. УЕФА уже более лояльно к этому относится и даже выдал директиву на такой случай: если внутренние соревнования досрочно прекращают, клубы для участия в еврокубковом сезоне 2020/21 выберут на основании спортивных достижений в сезоне 2019/20. То есть, будут рассматривать турнирную таблицу на момент остановки сезона.

Реклама

Читайте о том, что в УЕФА приняли решение о путевках в еврокубки из недоигранных чемпионатов.

Смотрите, как "ПСЖ" проигрывал на своем поле "Манчестер Юнайтед" в плей-офф Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин футбол сезон чемпионат Франции завершение

Источник: ua-football

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В тюрьме мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина": откровения бывшего босса МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...