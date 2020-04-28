Первый из топ-чемпионатов Европы стоит на пороге закрытия: власти не дают играть до осени

Пандемия коронавируса в мире продолжается и вынуждает власти идти на не популярные в спорте меры. Сегодня стало известно, что чемпионат Франции по футболу нынешнего сезона, скорее всего, не доиграют. К слову, недавно УЕФА составил календарь продолжения футбольного сезона.

Французская Лига 1 входит в число пяти самых популярных европейских национальных чемпионатов. И вот Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что чемпионат страны не может быть доигран из-за коронавируса. Его слова приводит авторитетное спортивное издание L'Equipe:

"Крупные спортивные мероприятия не смогут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/2020 не может быть возобновлен".

Ранее УЕФА выступал против досрочного завершения национальных турниров. Предполагалось, что чемпионаты доиграют в июне-июле, а еврокубки – в августе. Первыми свои первенства закрыли Бельгия и Нидерланды. УЕФА уже более лояльно к этому относится и даже выдал директиву на такой случай: если внутренние соревнования досрочно прекращают, клубы для участия в еврокубковом сезоне 2020/21 выберут на основании спортивных достижений в сезоне 2019/20. То есть, будут рассматривать турнирную таблицу на момент остановки сезона.

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