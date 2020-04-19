"Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки: УЕФА составил календарь продолжения футбольного сезона

Пока практически весь мировой спорт застыл на паузе из-за пандемии коронавируса, функционеры уже вовсю разрабатывают варианты продолжения сезона. Стало известно, что в УЕФА составили предварительный календарь окончания еврокубков. Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы выступает донецкий "Шахтер". К слову, читайте о том, что игрок "Шахтера" рассказал о карантине: "От меня бабушка спрятала мячи потому, что все здесь поразбивал".

После окончания карантина в Европе матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы собираются доиграть в августе, сообщает Sky Sport Italia. Ориентировочно 7-8 числа проведут оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, а уже 11-12 августа стартуют четвертьфиналы. Полуфиналисты сразятся 15 августа, а финал, как и ранее, собираются провести в Стамбуле – 29 августа. К слову, УЕФА решил играть по одному матчу плей-офф.

"Шахтер" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" сможет провести 6 августа. Вскоре, 10 и 13 августа, сыграют 1/4 финала, а 17 и 20 числа – полуфиналы. Финальный поединок пройдет в польском Гданьске 27 августа.

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