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"Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки: УЕФА составил календарь продолжения футбольного сезона

19 апреля, 11:00

Вадим Авдасев

Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы планируют сыграть в августе

Пока практически весь мировой спорт застыл на паузе из-за пандемии коронавируса, функционеры уже вовсю разрабатывают варианты продолжения сезона. Стало известно, что в УЕФА составили предварительный календарь окончания еврокубков. Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы выступает донецкий "Шахтер". К слову, читайте о том, что игрок "Шахтера" рассказал о карантине: "От меня бабушка спрятала мячи потому, что все здесь поразбивал".

После окончания карантина в Европе матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы собираются доиграть в августе, сообщает Sky Sport Italia. Ориентировочно 7-8 числа проведут оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, а уже 11-12 августа стартуют четвертьфиналы. Полуфиналисты сразятся 15 августа, а финал, как и ранее, собираются провести в Стамбуле – 29 августа. К слову, УЕФА решил играть по одному матчу плей-офф.

"Шахтер" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" сможет провести 6 августа. Вскоре, 10 и 13 августа, сыграют 1/4 финала, а 17 и 20 числа – полуфиналы. Финальный поединок пройдет в польском Гданьске 27 августа.

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Читайте также: полузащитник "Шахтера" рассказал, когда перейдет в "Интер".

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в Лиге Европы в Германии 12 марта

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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футбол УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк еврокубки коронавирус

Источник: xsport.ua

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