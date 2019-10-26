Первый пошел! Ярмоленко сделал действие, которым в этом чемпионате Англии еще не баловал

Андрей отличился голевой передачей в поединке против "Шеффилда". Но это не помогло его "Вест Хэму" выиграть

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сделал голевую передачу в матче десятого тура английской Премьер-лиги против "Шеффилд Юнайтед". Это первый ассист украинца в нынешнем сезоне АПЛ, который Андрей присовокупил к трем голам, забитым ранее в текущем английском первенстве.

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На 44-минуте Ярмоленко эффектно поймал зависший в воздухе мяч, в одно касание запустив его в свободную зону, куда вбежал партнер украинца Снодграсс, сумевший переиграть голкипера "Шеффилда" Хендерсона. Увы, "Вест Хэм" в четвертый раз подряд не сумел победить, позволив сопернику отыграться в середине второй половины матча. Ничья – 1:1.

Отметим, что за матч с "Шеффилд Юнайтед" Ярмоленко от авторитетного ресурса WhoScored получил высокую оценку – 7,3. Больше (7,6) у "молотобойцев" досталось только Снодграссу, воплотившему передачу украинца в гол.

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Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед – 1:1

Голы: Снодграсс, 44 – Муссе, 68

Вест Хэм: Роберто, Бальбуэна, Кресвелл, Сабалета, Диоп, Нобл (Форналс, 78), Снодграсс (Айети, 86), Райс, Фелипе Андерсон (Лансини, 66), Ярмоленко, Алле

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Стивенс, О'Коннелл, Башем, Болдок, Ландстрем, Флек, Робинсон (Шарп, 54), Норвуд (Муссе, 63), Иган, Макголдрик (Бешич, 81)

Предупреждения: Диоп, Болдок, Бальбуэна, Стивенс

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Напомним, ранее в УЕФА сняли шляпу перед движением Ярмоленко, которым он всех обманул. Вингер "Вест Хэма" даже не коснулся мяча – и этим поставил в тупик защиту сборной Португалии. В Европейском футбольном союзе трюку Андрея присвоили статус "финт дня".

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