Ярмоналду! "Вест Хэм" эффектно поздравил Андрея Ярмоленко с 30-летием

Болельщики "молотобойцев" называют украинского юбиляра не иначе как самым важным винтиком в механизма клуба

Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко сегодня отмечает круглую дату. Вингеру "Вест Хэма" исполняется 30 лет. По этому поводу английский клуб эффектно поздравил Ярмо, разместив на своей странице в Twitter ролик с лучшими голами Андрея, а также забавными фразами юбиляра на английском. Заканчивается видео громкими аплодисментами в исполнении самого Ярмоленко и его словами: "Very good!"

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Поклонники "Вест Хэма" в соцсетях не прошли мимо юбилея Андрея Ярмоленко, засыпав его комплиментами за результативные выступления в нынешнем сезоне:

Ярмоналду!

Не думал, что когда-то это напишу, но после травмы Ярмо стал самым важным винтиком в механизме "Вест Хэма"

Лучший

Украинский бог

Смотрите гол Ярмоленко в ворота Португалии

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Напомним, ранее в УЕФА сняли шляпу перед движением Ярмоленко, которым он всех обманул. Вингер "Вест Хэма" даже не коснулся мяча – и этим поставил в тупик защиту сборной Португалии. В Европейском футбольном союзе трюку Андрея присвоили статус "финт дня".

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