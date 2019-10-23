Ярмоналду! "Вест Хэм" эффектно поздравил Андрея Ярмоленко с 30-летием

Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко сегодня отмечает круглую дату. Вингеру "Вест Хэма" исполняется 30 лет. По этому поводу английский клуб эффектно поздравил Ярмо, разместив на своей странице в Twitter ролик с лучшими голами Андрея, а также забавными фразами юбиляра на английском. Заканчивается видео громкими аплодисментами в исполнении самого Ярмоленко и его словами: "Very good!"
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Поклонники "Вест Хэма" в соцсетях не прошли мимо юбилея Андрея Ярмоленко, засыпав его комплиментами за результативные выступления в нынешнем сезоне:
- Ярмоналду!
- Не думал, что когда-то это напишу, но после травмы Ярмо стал самым важным винтиком в механизме "Вест Хэма"
- Лучший
- Украинский бог
Смотрите гол Ярмоленко в ворота Португалии
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Напомним, ранее в УЕФА сняли шляпу перед движением Ярмоленко, которым он всех обманул. Вингер "Вест Хэма" даже не коснулся мяча – и этим поставил в тупик защиту сборной Португалии. В Европейском футбольном союзе трюку Андрея присвоили статус "финт дня".
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