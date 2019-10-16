Финт дня от Ярмоленко: в УЕФА сняли шляпу перед движением украинца, которым он всех обманул

Вингер "Вест Хэма" даже не коснулся мяча - и этим поставил в тупик защиту сборной Португалии

Ярмоленко после победы над Португалией / Фото: Reuters

Футболисты сборной Украины продолжают собирать всевозможные почести после победы над Португалией со счетом 2:1, которая принесла "сине-желтым" первое в истории прямое попадание из отборочной группы в финальную часть чемпионата Европы.

Как сообщалось ранее, Пятов назван лучшим вратарем отборочного цикла Евро-2020. По результатам исследования аналитиков InStat, первый номер "Шахтера" в престижном рейтинге опережает поляка Лукаша Фабианьски и знаменитого немца Мануэля Нойер.

Смотрите суперфинт Ярмоленко

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А теперь прилетел лавровый веночек и для Андрея Ярмоленко – но не за гол в ворота Португалии, а за обманное движение, которым вингер "Вест Хэма" ввел в заблуждение защиту действующих чемпионов Европы, позволил вырваться на опасную позицию своему партнеру по сборной Александру Караваеву. Этот "трюк" Ярмолы в УЕФА назвали "финтом дня".

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Напомним, ранее игру сборной Украины против Португалии высоко оценил Олег Блохин, отметив, правда, что Андрей Шевченко еще не состоялся как тренер. "Подождите… Не могу так сказать, потому что он сам говорил, что еще учится. Но у него все впереди", – сказал об обладателе "Золотого мяча"-2004 обладатель "Золотого мяча"-1975.

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