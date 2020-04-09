Первый рейтинг времен пандемии: сборная Украины узнала свое место при коронавирусе

Команда Андрея Шевченко продолжает занимать 24-ю строчку, опережая на две позиции своего соперника по Евро Австрию

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обнародовала первый рейтинг сборных эпохи коронавируса. В связи с паузой в соревнованиях из-за пандемии, он не претерпел практически никаких изменений. За исключением того, что Южный Судан поднялся на одну строчку – со 169 на 168 место, благодаря тому, что единолично занимавшая его до этого сборная Бермудских островов в марте проиграла на выезде Ямайке 0:2.

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Сборная Украины, возглавляемая Андреем Шевченко, продолжает занимать в мировом рейтинге сборных 24-е место, опережая на две строчки своего соперника по финальной части Евро Австрию. Еще один участник нашей группы – команда Нидерландов – идет 14-й.

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Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

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Рейтинг ФИФА от 9 апреля 2020 года

1. Бельгия (1765 очков)

2. Франция (1733)

3. Бразилия (1712)

4. Англия (1661)

5. Уругвай (1645)

6. Хорватия (1642)

7. Португалия (1639)

8. Испания (1636)

9. Аргентина (1623)

10. Колумбия (1622)

14. Нидерланды (1604)

24. УКРАИНА (1537)

(1537) 26. Австрия (1507)

... 38. Россия (1470)

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Как мы писали ранее, коронавирус обвалил стоимость украинских футболистов: Зинченко, Цыганков и Ярмоленко резко подешевели. Если раньше ТОП-10 игроков из Украины стоили 134 млн евро, то теперь – 108 млн: их цена просела на четверть.

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