Первый рейтинг времен пандемии: сборная Украины узнала свое место при коронавирусе

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обнародовала первый рейтинг сборных эпохи коронавируса. В связи с паузой в соревнованиях из-за пандемии, он не претерпел практически никаких изменений. За исключением того, что Южный Судан поднялся на одну строчку – со 169 на 168 место, благодаря тому, что единолично занимавшая его до этого сборная Бермудских островов в марте проиграла на выезде Ямайке 0:2.
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Сборная Украины, возглавляемая Андреем Шевченко, продолжает занимать в мировом рейтинге сборных 24-е место, опережая на две строчки своего соперника по финальной части Евро Австрию. Еще один участник нашей группы – команда Нидерландов – идет 14-й.
Рейтинг ФИФА от 9 апреля 2020 года
- 1. Бельгия (1765 очков)
- 2. Франция (1733)
- 3. Бразилия (1712)
- 4. Англия (1661)
- 5. Уругвай (1645)
- 6. Хорватия (1642)
- 7. Португалия (1639)
- 8. Испания (1636)
- 9. Аргентина (1623)
- 10. Колумбия (1622)
- 14. Нидерланды (1604)
- 24. УКРАИНА (1537)
- 26. Австрия (1507)
- ... 38. Россия (1470)
Смотрите, как Украина в отборе Евро обыграла Португалию
Как мы писали ранее, коронавирус обвалил стоимость украинских футболистов: Зинченко, Цыганков и Ярмоленко резко подешевели. Если раньше ТОП-10 игроков из Украины стоили 134 млн евро, то теперь – 108 млн: их цена просела на четверть.
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