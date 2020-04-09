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Первый рейтинг времен пандемии: сборная Украины узнала свое место при коронавирусе

9 апреля, 13:22

Богдан Юрков

Команда Андрея Шевченко продолжает занимать 24-ю строчку, опережая на две позиции своего соперника по Евро Австрию

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обнародовала первый рейтинг сборных эпохи коронавируса. В связи с паузой в соревнованиях из-за пандемии, он не претерпел практически никаких изменений. За исключением того, что Южный Судан поднялся на одну строчку – со 169 на 168 место, благодаря тому, что единолично занимавшая его до этого сборная Бермудских островов в марте проиграла на выезде Ямайке 0:2.

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Сборная Украины, возглавляемая Андреем Шевченко, продолжает занимать в мировом рейтинге сборных 24-е место, опережая на две строчки своего соперника по финальной части Евро Австрию. Еще один участник нашей группы – команда Нидерландов – идет 14-й.

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Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

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Рейтинг ФИФА от 9 апреля 2020 года

  • 1. Бельгия (1765 очков)
  • 2. Франция (1733)
  • 3. Бразилия (1712)
  • 4. Англия (1661)
  • 5. Уругвай (1645)
  • 6. Хорватия (1642)
  • 7. Португалия (1639)
  • 8. Испания (1636)
  • 9. Аргентина (1623)
  • 10. Колумбия (1622)
  • 14. Нидерланды (1604)
  • 24. УКРАИНА (1537)
  • 26. Австрия (1507)
  • ... 38. Россия (1470)

Смотрите, как Украина в отборе Евро обыграла Португалию

Как мы писали ранее, коронавирус обвалил стоимость украинских футболистов: Зинченко, Цыганков и Ярмоленко резко подешевели. Если раньше ТОП-10 игроков из Украины стоили 134 млн евро, то теперь – 108 млн: их цена просела на четверть.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Сборная Украины ФИФА рейтинг ФИФА коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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