"Пилот был дальтоником": названа причина гибели футболиста Эмилиано Салы

Дэвид Ибботсон, управлявший самолетом с аргентинским форвардом на борту, не имел права летать ночью

"Пилот был дальтоником": названа причина гибели футболиста Эмилиано Салы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/912/321/5c7912321409e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/912/321/5c7912321409e.jpg 2019-03-30T15:10:00+02:00 Футбол Дэвид Ибботсон, управлявший самолетом с аргентинским форвардом на борту, не имел права летать ночью

Появились новые детали авиакатастрофы, в которой в конце января погиб футболист Эмилиано Сала. Как сообщает BBC Wales, пилот, управлявший самолетом, не имел права летать ночью.

Согласно информации источника, Дэвид Ибботсон был дальтоником. Он не различал цвета. По этой причине пилот не имел права управлять воздушным судном в ночное время. Управление гражданской авиации Великобритании заявило, что не будет комментировать новость, пока не завершится расследование.

Отмечается, что Ибботсон совершил нелегальный рейс. Лицензия не позволяла ему совершать полеты в темноте, а самолет взлетел за 1 час и 10 минут до захода солнца. Из-за дальтонизма летчик не может различать зеленый и красный цвет, что является ключевым требованием при полете ночью.

Напомним, Эмилиано Сала во время зимнего трансферного окна был продан из "Нанта" в "Кардифф Сити". 21 января он попрощался с одноклубниками и вылетел на Туманный альбион. В тот же день самолет с аргентинским футболистом на борту пропал с радаров. Через несколько дней специальная поисковая группа, оплаченная семьей Салы и людьми со всего мира, все-таки нашла обломки самолета и тело Эмилиано.

Ранее агент футболиста Эмилиано Салы обвинил в гибели футболиста "Кардифф".

Также сообщалось, что в Аргентине в честь погибшего футболиста Эмилиано Салы переименовали футбольную лигу.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Пилот был дальтоником": названа причина гибели футболиста Эмилиано Салы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: isport.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.