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В Аргентине переименовали футбольную лигу в честь погибшего футболиста Эмилиано Салы

Сегодня, 15:14

Аргентинский футболист трагически погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем

Футболист Эмилиано Сала погиб во время перелета в Уэльс
Футболист Эмилиано Сала погиб во время перелета в Уэльс. Фото: AFP
В Аргентине переименовали футбольную лигу в честь погибшего футболиста Эмилиано Салы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e75/a2e/5c6e75a2e5bb7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e75/a2e/5c6e75a2e5bb7.jpg Футбол Аргентинский футболист трагически погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем

Региональный чемпионат в Аргентине Лига Эсперанса была переименована в Лигу Эмилиано Салы, сообщает Ouest-France. На церемонии переименования Лиги также присутствовала семья погибшего в авиакатастрофе футболиста.

28-летний Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.

Позже выяснилось, что пилот разбившегося самолета с футболистом Салой бросил курсы в авиационной школе. Дэвид Ибботсон не имел права перевозить пассажиров на территории ЕС.

Ранее стала известна причина смерти пропавшего футболиста Эмилиано Салы. Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии опубликует окончательный отчет об авиакатастрофе через 6-12 месяцев. Краткий отчет будет представлен в течение двух недель.

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Тег футбол, чемпионат Аргентины, Эмилиано Сала

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Источники:

Сегодня|Спорт , Livesport.ru

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