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Письмо тринадцати: в Казахстане требуют уволить украинского тренера "Астаны"

6 июля, 11:00

Фанаты чемпионов Казахстана подбивают президента своего клуба к отставке Романа Григорчука

Роман Григорчук
Роман Григорчук. Фото: Официальный сайт ФК "Астана"

Болельщики чемпионов Казахстана "Астаны" написали письмо исполняющему обязанности президента клуба Ерболу Тулебаеву, в котором просят отправить в отставку главного тренера команды Романа Григорчука. Об этом сообщает KazFootball.kz. Под письмом с просьбой уволить украинского специалиста подписались 13 болельщиков "сине-желтых", как называют "Астану" в Казахстане. Само письмо по стилю напоминает коллективные обращения к власти времен СССР.

"Уважаемый Ербол Утепович! – говорится в письме 13 фанов "Астаны". – Выражаем Вам благодарность за работу на благо нашей футбольной команде "Астана"! Надеемся на Ваше понимание. Нам очень больно наблюдать за игрой любимой команды под руководством главного тренера, уважаемого Григорчука Романа Иосифовича. Результаты команды под его руководством сильно ухудшаются. В текущем сезоне команда проиграла уже 5 матчей, за весь прошлый сезон проиграли – 4. Пропущено к 30 июня 2019 года – 17 мячей, за весь прошлый – 22 мяча".

"В Национальной сборной сократилось до нескольких количество вызываемых игроков "Астаны", – возмущаются болельщики чемпионов Казахстана. – На наш взгляд, состав у команды один из самых лучших за последние годы. Команда не показывает игры, как прежде, нет тактического рисунка. Нет радости, которую получали от игры нашего чемпиона. Отставание команды от первого места по потерянным очкам – уже 9 баллов (после вчерашней победы "Астаны" над "Тоболом" оно сократилось до 6 пунктов – Ред.) . В преддверии квалификации Лиги Чемпионов, становится тревожно за наш флагман футбола. Просим Вас отправить в отставку главного тренера ФК "Астана" Григорчука Романа Иосифовича".

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Как мы писали ранее, Роман Григорчук завоевал Суперкубок Казахстана. Украинский тренер вернулся в команду после полугодичной паузы, связанной с семейными обстоятельствами, и сходу взял трофей. Подопечные Григорчука обыграли "Кайрат" со счетом 2:0.

Также сообщалось, что Ребров, Григорчук и Швед узнали первых соперников в Лиге чемпионов. Матчи первого раунда квалификации главного еврокубка пройдут 9-10 и 16-17 июля. Астана" встретится с румынским ЧФР.

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Тег астана, Роман Григорчук, чемпионат Казахстана

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Сегодня|Спорт

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