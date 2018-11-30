Плохие новости для Лунина: его конкурент тренируется в общей группе

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" – "Леганес", который состоится в субботу, 1 декабря (начало – 17:15 по киевскому времени), в воротах гостей вновь может сыграть основной вратарь команды – 34-летний Иван Куэльяр. Испанская Mundo Deportivo сообщила, что на открытой тренировке "Леганеса" его первый номер работал в общей группе.

Эта новость наверняка обрадовала главного тренера команды Маурисио Пеллегрино, который открыто признавал, что делает ставку именно на Куэльяра, но огорчила 19-летнего украинца Андрея Лунина. Долгое время он сидел в запасе "Леганеса", хотя "Реал" отдал его соседям в аренду для обретения игровой практики. В октябре Лунин дебютировал в Кубке Испании, а перед отъездом в сборную Украины, в игре с "Жироной", заменил Кульяра, который получил травму, в чемпионате Испании.

Неделю назад с "Алавесом" украинец провел первый полноценный поединок в Ла Лиге и сохранил ворота на замке. Хотя Лунин и вызвал гнев болельщиков "Леганеса" финтами (видео) на линии штрафной, которые едва не привели к глупому голу.

А на этой неделе в испанских СМИ звучала информация о том, что Куэльяр все еще травмирован, что давало основания предполагать: Лунин получит еще один шанс в чемпионате Испании показать себя. В конце концов, с его выходом в стартовом составе "Леганес" выиграл впервые с 6 октября.