По ордену и по лицу: обзор главных событий в отборе Евро-2020 за пределами "украинской" группы

Чемпионы мира получили от Турции, в Израиле появился свой Рауль, а немцы берегут здоровье Лева

Топ-сенсация отбора - Турция "прорвала" защиту французов. Фото: AFP

В июньском окне отборочного турнира на Евро-2020 чемпионы мира французы удивили своей пассивностью, а израильтянин Захави включил Рауля. "Сегодня" – том, что происходит в квалификации чемпионата Европы за пределами "украинской" группы.

Группа С. Йоахим Лев не смог присутствовать на матче сборной Германии против Беларуси. Накануне он был госпитализирован из-за проблем с сосудами. Через несколько дней его выписали из больницы, но врачи рекомендовали постельный режим. И без него Бундестим добыл победу (2:0).

Онлайн матча Украина – Люксембург в отборе Евро-2020

Группа F. Испания на выезде разобралась с командой Фарерских островов (4:1). Шестой гол в последних семи матчах за "Фурию роха" забил Серхио Рамос. А "валенсиец" Хосе Луис Гайя отметился впервые в футболке сборной. Но важно другое — начиная с марта главный тренер испанцев Луис Энрике не работает с командой напрямую и не присутствует на матчах. Несколько месяцев назад местная пресса сообщала, что из-за "семейных обстоятельств". Но болельщики переживают за энтренадора, предполагая, что он может быть болен. Пока его функции выполняет помощник Роберто Морено: "Мы всю неделю общались с Луисом, обсуждали состав, тактику и соперника. Общались и после игры. Я буду здесь столько, сколько понадобится. Но он по-прежнему главный тренер". Сообщалось, что Энрике наблюдал за тренировочным процессом через прямые трансляции.

Группа G. Динамовец Кендзера провел полный матч за Польшу против Северной Македонии. Судьбу трех очков решил гол Пьонтека, забитый через пару минут после его выхода на замену сразу после перерыва (1:0). Израильтяне разгромили Латвию (3:0). Эран Захави во втором матче отбора кряду оформил хет-трик. Ранее подобное 20 лет назад удавалось испанцу Раулю. Форвард сборной Израиля Мунас Дабур пропустил матч из-за своей свадьбы, не сыграет он сегодня и против Польши. За такой демарш израильская федерация может дисквалифицировать его еще на два матча.

Группа Н. Футболисты и тренеры сборной Франции, ставшие чемпионами мира в 2018-м, несколько дней назад получили наивысшую награду страны — Орден Почетного легиона из рук президента Эммануэля Макрона. С точки зрения психологии получилось плохо. В матче против Турции команда Дешама действовала в полноги — нанесла лишь один удар по воротам, впервые за 10 лет ни разу не попав в створ и проиграв 0:2. Если бы не Льорис, совершивший 4 сейва, дело могло дойти и до разгрома. Мбаппе 22 раза потерял мяч, это его худший показатель в сборной. Дешам не искал оправданий: "Когда вся команда играет так, нельзя найти что-то положительное в матче. Для нас это пощечина. Придется возвращаться к основам". Согласился с тренером и Погба: "Не помню, когда последний раз мы играли так плохо". Турки с Шенолом Гюнешем, который заменил Мирчу Луческу, выиграли пять матчей кряду с общим счетом 12:1.

Группа J. Итальянцы в гостях справились с греками 3:0. Счет открыл Барелла. А за несколько минут до этого, не сумев доставить мяч до адресата у ворот, он на нервах пнул его с силой, угодив в лицо боллбою, который упал. Барелла подбежал к пострадавшему, помог подняться и извинился.

Напомним, сборная Украины в следующем матче отбора Евро-2020 сыграет с Люксембургом. Начало матча в понедельник, 10 июня – в 21:45. Список, где смотреть Украина Люксембург онлайн, есть на нашем сайте.

Как мы сообщали ранее, Марлос возвращается: Украина назвала заявку на матч против Люксембурга. Андрей Шевченко в поединке против "карлика" может рассчитывать только на двух нападающих.

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