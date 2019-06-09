Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора Евро-2020

Список трансляций игры на "Арене Львов" на ТВ и в интернете

Украина vs Люксембург. Фото: Getty Images

В понедельник, 10 июня, сборная Украины проведет свой четвертый матч в отборе на Евро-2020. Соперником команды Андрея Шевченко будет Люксембург. Начало матча на фартовой для украинской сборной "Арене Львов" – в 21:45. Напомним, тремя днями на этом стадионе "сине-желтые" разгромили Сербию со счетом 5:0, нанеся балканцам самое крупное поражение в их истории.

Букмекеры о матче Украина – Люксембург. Аналитики почти не сомневаются в победе сборной Украины, на которую установлен коэффициент 1.09. Котировки на ничью – 9.50, на победу Люксембурга – 21.00. То есть вероятность выигрыша матча командой Андрея Шевченко оценивается в 86 процентов, ничьей – в 10 процентов, выигрыша гостей – в 4 процента.

Смотреть матч Украина – Люксембург

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(в подписке) live Вторник, "Футбол 1" 11:35 повтор

Вторник, "Футбол 2" 16:10 повтор

Среда, "Футбол 2" 15:05 повтор

Среда, "Футбол 1" 17:15 повтор

Как сообщалось ранее, сборная Украины осталась без своего английского легионера перед игрой с Люксембургом. Лагерь "сине-желтых" покинул самый дорогой игрок нашей команды, которого оценивают в 20 миллионов евро.

Также мы писали, что Коноплянка признался, о чем шепнул на ухо арбитру, покидая поле в матче с Сербией. Украинский вингер "Шальке", сделав дубль в ворота балканцев, обнялся с испанским рефери Матеу Лаосом. "Матеу Лаос часто судил мои игры в Испании, в мою бытность игроком "Севильи", так получалось. Мне нравилось, как он работает. Всегда судил справедливо. Кстати, почти всегда приносил моей команде удачу. И я ему об этом напомнил", – отметил Коноплянка.

Как Украина обыгрывала Люксембург на его поле в марте

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