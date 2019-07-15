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По стопам братьев Кличко: вингер "Динамо" Цыганков стал магистром

15 июля, 13:07

Самый дорогой футболист Украины окончил тот же вуз, что и знаменитые украинские боксеры

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото: Instagram

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, которого Transfermarkt называет самым дорогим украинским футболистом (20 млн евро), получил степень магистра факультета физического воспитания. Об этом сообщается на официальном сайте Переяслав-Хмельницкого городского совета. Отмечается, что Цыганков закончил Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, выпускниками которого, к слову, являются и братья Кличко.

Отметим, что "Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды" занял 125-ю позицию в академическом рейтинге вузов "ТОП-200 Украина" по проекту ЮНЕСКО, который формируется по показателям качества научно-педагогического потенциала, процесса обучения и международного признания.

Как мы писали ранее, Цыганков был признан лучшим игроком прошлого чемпионата Украины, Фонсека – лучшим тренером. Украинская Премьер-лига провела традиционный опрос среди клубов по итогам первенства 2018/19 годов. В номинации "Лучший футболист" Виктор Цыганков опередил игроков "Шахтера" Тайсона и Жуниора Мораеса.

Также сообщалось, что тигр Цыганков ответил Зинченко откровенной сценой с незнакомкой. Лучший футболист киевского "Динамо" поделился горячим кадром со своего отдыха на Мальдивах.

Смотрите шикарный гол Цыганкова в ворота сборной Сербии

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Тег Динамо Киев, Виктор Цыганков

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Источники:

Динамомания , Сегодня|Спорт

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