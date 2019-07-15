По стопам братьев Кличко: вингер "Динамо" Цыганков стал магистром
Самый дорогой футболист Украины окончил тот же вуз, что и знаменитые украинские боксеры
Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, которого Transfermarkt называет самым дорогим украинским футболистом (20 млн евро), получил степень магистра факультета физического воспитания. Об этом сообщается на официальном сайте Переяслав-Хмельницкого городского совета. Отмечается, что Цыганков закончил Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, выпускниками которого, к слову, являются и братья Кличко.
Отметим, что "Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды" занял 125-ю позицию в академическом рейтинге вузов "ТОП-200 Украина" по проекту ЮНЕСКО, который формируется по показателям качества научно-педагогического потенциала, процесса обучения и международного признания.
Как мы писали ранее, Цыганков был признан лучшим игроком прошлого чемпионата Украины, Фонсека – лучшим тренером. Украинская Премьер-лига провела традиционный опрос среди клубов по итогам первенства 2018/19 годов. В номинации "Лучший футболист" Виктор Цыганков опередил игроков "Шахтера" Тайсона и Жуниора Мораеса.
Также сообщалось, что тигр Цыганков ответил Зинченко откровенной сценой с незнакомкой. Лучший футболист киевского "Динамо" поделился горячим кадром со своего отдыха на Мальдивах.
Смотрите шикарный гол Цыганкова в ворота сборной Сербии
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