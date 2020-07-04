Победа "Шахтера" над "Динамо": Михайличенко рассказал о реакции Суркиса в раздевалке

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко назвал причины поражения его команды от "Шахтера" в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины, а также рассказал о реакции на результат со стороны президента столичного клуба Игоря Суркиса. Напомним, в последнем украинском "классико" сезона "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:2. В целом, "горняки" выиграли у динамовцев все четыре матча нынешнего чемпионата.

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- Алексей Александрович, чего не хватило "Динамо" для того, чтобы набрать хотя бы одно очко в матче с "Шахтером"?

- Мы не настраивались набирать одно очко, а собирались играть на победу. Мы знаем ценность каждого очка в таком матче. Наверное, в первом тайме были немножко закрепощены, результат довлел над нами. Надо признать, что мы полностью проиграли первый тайм, и допустили ошибки, одна из которых привела к первому пропущенному мячу.

Во втором тайме ребята заиграли так, как они могут, как они должны играть. К сожалению, не хватило внимания в обороне. Желание добыть победу было прерогативой, поэтому пропустили еще один мяч. Да, мы очень осложнили себе ситуацию в борьбе за второе место, но все зависит только от нас.

На данный момент мы полностью переключились на финал Кубка (8 июля с "Ворсклой). Такая ситуация, что надо быстро забывать и победы, и поражения, потому что времени на какие-то эмоции и расстройства просто нет.

Реклама Луиш Каштру и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

- Справедливый ли результат?

- Я скажу, что несправедливый, а "Шахтер" – что справедливый. То, что мы хотели победить и все для этого делали, это да. Что мы смогли сделать на данный момент, такой и результат.

- Только что из раздевалки "Динамо" вышел президент клуба Игорь Суркис. Что он сказал и поддержал ли команду?

- Безусловно, что поддержал. Он отметил то же, что и я вам сказал, – надо забыть этот результат и двигаться дальше, потому что все зависит только от нашей игры и от того, как мы будем выступать в дальнейшем. В чемпионате осталось три игры, которые нужно обязательно выигрывать, и, конечно же, финал Кубка, который также нужно обязательно выигрывать.

- Удастся ли разгрузить команду после двух поражений подряд?

- Ну, вы знаете, что у нас довольно большая группа травмированных, другая группа пропускала матч из-за карточек. Поэтому надо будет сбалансировать состав и психологическое состояние. Конечно, желание до конца играть, биться за каждый результат есть и его нужно реализовывать

- Как оцениваете дебют Сироты?

- Думаю, что он – молодец. Он сыграл так, как нужно. Видно было, что он волновался. Такой линии обороны у нас не было ни в одной официальной игре, и на тренировках достичь сыгранности полностью практически невозможно. Он – молодец. Если он будет и дальше работать, то у него многое получится.

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- Есть ли шансы вернуть кого-нибудь из защитников к финалу Кубка Украины?

- Шабанов пропускал сегодняшний матч из-за перебора предупреждений. Поэтому, конечно же, он вернется. Есть также шансы, что восстановится Миколенко. Про Попова сейчас не могу сказать точно, но его шансы тоже велики, – отметил Алексей Михайличенко.

Напомним, за три тура до финиша чемпионата Украины "Динамо" осталось с 55 очками в активе. Киевляне удерживают вторую строчку в турнирной таблице, позволяющую получить пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. Однако уже в воскресенье "Заря", имеющая матч в запасе, может обойти команду Алексея Михайличенко, если обыграет в Запорожье "Александрию".

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