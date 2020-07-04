Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Победа "Шахтера" над "Динамо": Михайличенко рассказал о реакции Суркиса в раздевалке

4 июля, 23:05

Олег Люлька Олег Люлька

Главный тренер киевлян, как и босс столичного клуба, призывает своих игроков побыстрее забыть этот результат

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко назвал причины поражения его команды от "Шахтера" в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины, а также рассказал о реакции на результат со стороны президента столичного клуба Игоря Суркиса. Напомним, в последнем украинском "классико" сезона "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:2. В целом, "горняки" выиграли у динамовцев все четыре матча нынешнего чемпионата.

Реклама

- Алексей Александрович, чего не хватило "Динамо" для того, чтобы набрать хотя бы одно очко в матче с "Шахтером"?
- Мы не настраивались набирать одно очко, а собирались играть на победу. Мы знаем ценность каждого очка в таком матче. Наверное, в первом тайме были немножко закрепощены, результат довлел над нами. Надо признать, что мы полностью проиграли первый тайм, и допустили ошибки, одна из которых привела к первому пропущенному мячу.

Во втором тайме ребята заиграли так, как они могут, как они должны играть. К сожалению, не хватило внимания в обороне. Желание добыть победу было прерогативой, поэтому пропустили еще один мяч. Да, мы очень осложнили себе ситуацию в борьбе за второе место, но все зависит только от нас.

На данный момент мы полностью переключились на финал Кубка (8 июля с "Ворсклой). Такая ситуация, что надо быстро забывать и победы, и поражения, потому что времени на какие-то эмоции и расстройства просто нет.

Луиш Каштру и Алексей Михайличенко
Реклама

Луиш Каштру и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

- Справедливый ли результат?
- Я скажу, что несправедливый, а "Шахтер" – что справедливый. То, что мы хотели победить и все для этого делали, это да. Что мы смогли сделать на данный момент, такой и результат.

- Только что из раздевалки "Динамо" вышел президент клуба Игорь Суркис. Что он сказал и поддержал ли команду?
- Безусловно, что поддержал. Он отметил то же, что и я вам сказал, – надо забыть этот результат и двигаться дальше, потому что все зависит только от нашей игры и от того, как мы будем выступать в дальнейшем. В чемпионате осталось три игры, которые нужно обязательно выигрывать, и, конечно же, финал Кубка, который также нужно обязательно выигрывать.

В тренде
Пять голов с удалением: "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона

- Удастся ли разгрузить команду после двух поражений подряд?
- Ну, вы знаете, что у нас довольно большая группа травмированных, другая группа пропускала матч из-за карточек. Поэтому надо будет сбалансировать состав и психологическое состояние. Конечно, желание до конца играть, биться за каждый результат есть и его нужно реализовывать

- Как оцениваете дебют Сироты?
- Думаю, что он – молодец. Он сыграл так, как нужно. Видно было, что он волновался. Такой линии обороны у нас не было ни в одной официальной игре, и на тренировках достичь сыгранности полностью практически невозможно. Он – молодец. Если он будет и дальше работать, то у него многое получится.

Реклама

- Есть ли шансы вернуть кого-нибудь из защитников к финалу Кубка Украины?
- Шабанов пропускал сегодняшний матч из-за перебора предупреждений. Поэтому, конечно же, он вернется. Есть также шансы, что восстановится Миколенко. Про Попова сейчас не могу сказать точно, но его шансы тоже велики, – отметил Алексей Михайличенко.

Напомним, за три тура до финиша чемпионата Украины "Динамо" осталось с 55 очками в активе. Киевляне удерживают вторую строчку в турнирной таблице, позволяющую получить пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. Однако уже в воскресенье "Заря", имеющая матч в запасе, может обойти команду Алексея Михайличенко, если обыграет в Запорожье "Александрию".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Алексей Михайличенко

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещаниеФутбол
У
У "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса: смотрите фото машины чемпионовЧУ по футболу
Одноклубник Роналду расплакался на вечеринке по случаю перехода к Месси: появилось видео
Одноклубник Роналду расплакался на вечеринке по случаю перехода к Месси: появилось видеоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять