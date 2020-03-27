Победил болезнь века: от коронавируса вылечился босс сербского футбола

Президент Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза полностью вылечился от коронавируса. Как рассказал глава медкомиссии союза доктор Милько Ристич, два теста Кокезы на COVID-19 оказались отрицательными.
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"Славиша Кокеза выздоровел, – приводит слова Ристича сербское издание Kurir. – Я не общался с ним последние три дня, но он поправился, чувствует себя хорошо и должен быть выписан из больницы. У вице-президента Футбольного союза Марко Пантелича не было никаких симптомов, но он должен был находиться в домашней изоляции, потому что сдал положительный тест"
Отметим, что боссы сербского футбола Славиша Кокеза и Марко Пантелич сдали положительный тест на коронавирус почти две недели назад – 14 марта.
Ранее мы рассказывали, что экс-первая ракетка мира помогла правительству Сербии бороться с распространением коронавируса. Теннисистка Ана Иванович закупила 35 аппаратов искусственной вентиляции.
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