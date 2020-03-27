Победил болезнь века: от коронавируса вылечился босс сербского футбола

Тесты, которые сдал Славиша Кокеза, показали, что он уже полностью здоров

Президент Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза полностью вылечился от коронавируса. Как рассказал глава медкомиссии союза доктор Милько Ристич, два теста Кокезы на COVID-19 оказались отрицательными.

Читайте также: "Тюрьма так тюрьма": отец звезды "Реала" отреагировал на нарушение его сыном карантина в Сербии

"Славиша Кокеза выздоровел, – приводит слова Ристича сербское издание Kurir. – Я не общался с ним последние три дня, но он поправился, чувствует себя хорошо и должен быть выписан из больницы. У вице-президента Футбольного союза Марко Пантелича не было никаких симптомов, но он должен был находиться в домашней изоляции, потому что сдал положительный тест"

Славиша Кокеза / Фото: Getty Images

Отметим, что боссы сербского футбола Славиша Кокеза и Марко Пантелич сдали положительный тест на коронавирус почти две недели назад – 14 марта.

Ранее мы рассказывали, что экс-первая ракетка мира помогла правительству Сербии бороться с распространением коронавируса. Теннисистка Ана Иванович закупила 35 аппаратов искусственной вентиляции.

Смотрите, как Украина играла с Сербией в отборе Евро

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама