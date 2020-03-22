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"Тюрьма так тюрьма": отец звезды "Реала" отреагировал на нарушение его сыном карантина

22 марта, 19:51

Богдан Юрков

Милан Йович высказался по поводу наказания, которым в Сербии угрожают его знаменитому отпрыску

Милан Йович, отец нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича, прокомментировал ситуацию со своим сыном, который, приехав в Сербию из Испании, проигнорировал необходимость карантина в связи с пандемией коронавируса. Действия Луки раскритиковала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, а президент страны Александр Вучич пригрозил Йовичу тюрьмой, если он еще раз выйдет из дома.

Напомним, ранее Лука Йович выходил на улицы Белграда, несмотря на 28-дневный карантин для граждан, прибывших в Сербию из других стран.

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Лука Йович

Лука Йович / Фото: Reuters

"Лука прошел два теста на коронавирус – оба показали отрицательный результат. Именно поэтому он подумал, что может вернуться в Сербию. Складывается впечатление, что он является большим преступником. Если его должны посадить в тюрьму, тогда так и будет. Я полностью согласен с президентом и премьер-министром Сербии по поводу уголовного наказания, но только если мой сын виновен. Поддержу такое решение, если Лука нарушил закон, но он прибыл в Белград и остается дома. Его девушка София беременна, она не могла выйти из дома, чтобы отпраздновать свой день рождения. Появилось несколько фотографий, на которых она развлекается с Лукой, но они были сделаны в Испании", – приводит слова Милана Йовича Puls Online

Смотрите, как забивает Йович

Ранее мы сообщали, что бывший президент "Реала" умер от коронавируса. Лоренсо Сансу, который управлял "Королевским клубом" с 1995 по 2000 год, а затем был владельцем "Малаги" с 2006 по 2010-й год, было 76 лет.

Смотрите сюжет о том, как бизнес нарушает карантин

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карантин Реал Мадрид сборная Сербии Лука Йович

Источник: Сегодня|Спорт

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