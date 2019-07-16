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Победитель ЛЧ устроил барбекю для украинского клуба, замешанного в скандале с договорняками

16 июля, 10:44

Бразильский наставник "Олимпика" Жулио Сезар травил байки, а водитель команды взялся за костер

Барбекю донецкой команды
Барбекю донецкой команды. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

На следующий день после спарринга с "Волчанском" (1:1) футболисты донецкого "Олимпика" провели восстановительную утреннюю тренировку, после чего "олимпийцев" ожидал приятный сюрприз от тренерского штаба. Новоиспеченный наставник команды, победитель ЛЧ-2000 в составе "Реала" Жулио Сезар уделяет особое внимание работе над микроклиматом в коллективе и созданию семейной атмосферы. Одним из мероприятий, направленных на то, чтобы снять излишнее напряжение с футболистов и лучше познакомить ребят друг с другом, стало совместное барбекю.

Место у костра занял водитель "Олимпика" Андрей Иванович Емельяненко, которому активно помогали братья-близнецы Пасичи и Сергей Политыло. За музыку привычно отвечал Егор Клименчук (он же DJ Клим). Сам Жулио Сезар активно общался с футболистами, рассказывал забавные истории из своей футбольной карьеры, обменивался веселыми футбольными байками с персоналом.

После мероприятия все члены команды получили свободное время. Сегодня на базе харьковского "Металлиста" "Олимпик" сыграет контрольный поединок против перволигового "Авангарда" из Краматорска. Начало – в 17:00.

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Как мы писали ранее, донецкий "Олимпик" подал в суд Лозанны на футбольную ассоциацию страны. Спортивный арбитражный трибунал Лозанны окончательно решит, катал ли украинский клуб "договорняки".

Также сообщалось, что букмекеры объявили котировки на чемпиона Украины-2020. На то, что по итогам следующего национального первенства "Шахтер" завоюет четвертое кряду "золото", установлен коэффициент 1.75. Тогда как котировки на выигрыш чемпионства киевским "Динамо" равны 1.95. Третьим претендентом на титул букмекеры считают "Зарю" (23.00).

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Тег чемпионат Украины, Олимпик Донецк, Жулио Сезар

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Источник:

Официальный сайт ФК "Олимпик"

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