Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Победитель Лиги чемпионов будет защищать Рыбку в Азербайджане

Сегодня, 11:44

Партнером экс-вратаря сборной Украины, которого заплевали в Баку, стал бывший футболист "Челси"

Эссьен подписал контракт с клубом из Баку
Эссьен подписал контракт с клубом из Баку.
Победитель Лиги чемпионов будет защищать Рыбку в Азербайджане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e14/b1c/5c8e14b1cc0d0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e14/b1c/5c8e14b1cc0d0.png Футбол Партнером экс-вратаря сборной Украины, которого заплевали в Баку, стал бывший футболист "Челси"

Экс-полузащитник лондонского "Челси" и сборной Ганы Майкл Эссьен перебрался в чемпионат Азербайджана и будет выступать за местный "Сабаил". Клуб, занимающий 3-е место в местном чемпионате, подписал контракт с 36-летним футболистом на полтора сезона. Для Азербайджана это мега-событие – к ним приехал сам победитель Лиги чемпионов-2012!

Предудыщим клубом Эссьена, которого считали одним из лучших защитных полузащитников в мире, был индонезийский "Персиб Бандунг". За него Майкл провел 29 матчей и забил 5 голов.

А до того азербайджанский "Сабаил" подписал экс-голкипера "Шахтера" и "Динамо" Александра Рыбку, у которого не все так гладко складывается в этом клубе.

Как сообщалось ранее, экс-вратаря сборной Украины заплевали в Азербайджане. Его команда обыграла на выезде лидера чемпионата "Нефтчи" (2:1), но после игры у Рыбки произошел конфликт с фанатами хозяев поля. "Они в меня плевались", – сказал Александр.

Напомним, в недавнем матче Лиги Европы бывший клуб Эссьена "Челси" нанес экс-команде Рыбки "Динамо" сокрушительное поражение в Лиге Европы. По мнению болельщиков, принявших участие в опросе после этой игры, киевлянам нужен новый тренер.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Александр Рыбка, чемпионат Азербайджана, Майкл Эссьен

Вы сейчас просматриваете новость " Победитель Лиги чемпионов будет защищать Рыбку в Азербайджане". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-звезду "Металлиста" занесло в Корею: это уже 18-й клуб в карьере Жажи

9 марта, 15:22

Бразилец, забивавший фантастические голы в Украине, после Китая и Таиланда продолжил путешествия по Азии

Итальянец, вымазавший лицо Жуниора Мораеса тортом, возглавил сборную Китая

15 марта, 21:55

Фабио Каннаваро сменил на тренерском мостике китайцев своего земляка Марчелло Липпи

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

Эксперты объяснили, зачем пожилым людям пить вино на ночь

Украину предложили переименовать из-за России

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ

Ребенок внутри матери: невероятное видео

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Гройсман назвал курс доллара в 2019 году
Загрузка...

Где смотреть дерби Донбасса "Заря" – "Шахтер"

Вчера, 11:35

Список трансляций центрального матча 22 тура чемпионата Украины

Опрос болельщиков после разгрома "Динамо": чего не хватает клубу, лучшие и худшие футболисты

15 марта, 09:39

Фанаты заговорили об отставке Хацкевича после того, как "Динамо" потерпело самое крупное поражение в истории домашних матчей в еврокубках

"Какая боль! Какая боль!": обзор матча "Динамо" – "Челси"

15 марта, 09:11

Так больно в родных стенах в еврокубках не били еще ни один украинский клуб

Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси"

14 марта, 23:58

Президент киевского клуба и тренер сборной Украины: в сеть попал забавный кадр из вип-ложи

"Динамо" бито в Киеве со счетом 0:5, дальше в еврокубках – без украинских клубов

14 марта, 21:51

Киевляне в 1/8 финала Лиги Европы проиграли "Челси" с общим счетом 0:8

Умер бывший муж Лолиты

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"