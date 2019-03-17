Победитель Лиги чемпионов будет защищать Рыбку в Азербайджане
Партнером экс-вратаря сборной Украины, которого заплевали в Баку, стал бывший футболист "Челси"
Экс-полузащитник лондонского "Челси" и сборной Ганы Майкл Эссьен перебрался в чемпионат Азербайджана и будет выступать за местный "Сабаил". Клуб, занимающий 3-е место в местном чемпионате, подписал контракт с 36-летним футболистом на полтора сезона. Для Азербайджана это мега-событие – к ним приехал сам победитель Лиги чемпионов-2012!
Предудыщим клубом Эссьена, которого считали одним из лучших защитных полузащитников в мире, был индонезийский "Персиб Бандунг". За него Майкл провел 29 матчей и забил 5 голов.
А до того азербайджанский "Сабаил" подписал экс-голкипера "Шахтера" и "Динамо" Александра Рыбку, у которого не все так гладко складывается в этом клубе.
Как сообщалось ранее, экс-вратаря сборной Украины заплевали в Азербайджане. Его команда обыграла на выезде лидера чемпионата "Нефтчи" (2:1), но после игры у Рыбки произошел конфликт с фанатами хозяев поля. "Они в меня плевались", – сказал Александр.
Напомним, в недавнем матче Лиги Европы бывший клуб Эссьена "Челси" нанес экс-команде Рыбки "Динамо" сокрушительное поражение в Лиге Европы. По мнению болельщиков, принявших участие в опросе после этой игры, киевлянам нужен новый тренер.
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